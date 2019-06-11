兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹(左)專訪高雄市長韓國瑜(右)後，至今風波不斷。圖／《POP搶先爆》提供 分享 facebook 媒體人黃光芹今天在臉書貼文，「她真的希望我消失」，上周偶爾翻閱臉書，看到媒體人陳鳳馨在《少康戰情室》痛駡她，不質疑高雄市長韓國瑜的誠信，反而指控她沒有誠信，就像韓粉一般；她原本不想回應，但連婆婆都問她，她怕積非成是，還是把話說清楚。

黃光芹貼文如下：

眾所周知，我在3月14日發了一則辭職聲明，原文如下：「決定！為了平息最近的政治紛擾，我已向Pop Radio《Pop搶先爆》節目請辭，將在近期內交出主持棒。人生必須面臨諸多選擇，新聞工作也有原則必須堅持。我決定先回歸家庭，將政治的、還諸政治。」

當時之所以做出「先」回家的決定，是因為無法在一時之間拆除危機，48小時後又要立委補選，於是我先將工作辭了，緊接著處理危機。當然，回顧起30年職場中斷，內心飽受委屈，難免紅了眼眶，但陳痛斥我「痛哭流涕，原本承諾要退出媒體，不接通告，後來又復出，自己没有誠信，如何批評韓沒有誠信！」這些非但不是事實，她的目的也昭然若揭。

最令我訝異的是，她在評論「鬥李佳芬集團」一事，斬釘截鐵，仗勢的却是自己與韓國瑜幕僚黃文財的鐵關係，完全沒有探究事情的原委，有損的是自己評論的品質。

我從不坐「博愛座」、不躲冷氣房、更從未加入媒體幫派。我是受過訓練的調查採訪記者，從不造謠生事。既然宣戰，我比任何人更在意公信力，出拳必須有力道，軟弱不是王道，以陳鳳馨軟土深掘為例。

學者杜紫宸也在貼文下方留言，「陳鳳馨一個月前在文嘉的節目上，坐在我右手邊，在我之後發言，直接説我五分鐘前提出的論述絕無可能。似乎天下事只有陳鳳馨知道真實面，其他人都是胡説八道。」