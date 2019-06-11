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北市一選區「國新合作」 汪志冰拚潘懷宗 27至29日民調

2019-06-11 12:24聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨日前公布台北市立委第一選區（士林、北投）初選民調結果，由現任議員汪志冰以227.37%的支持度勝出。國民黨市黨部今表示，國新合作共同推出最強候選人，將由汪志冰和新黨市議員潘懷宗進行第二階段初選。

市黨部表示，確認第二階段初選民調日期為6月27日至29日舉辦全民調，並於6月30(日)公布第二階段初選結果。

民調國民黨新黨

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