董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 討債名人董念台今天在臉書貼文表示，韓國瑜回不去了？董提到，「可憐的韓國瑜啊！原本可以是讓人學習的勵志榜 樣，卻被自己玩到政治騙子的爛貨。」「唉！一切都回不去了呀！」

董念台在臉書表示，當我們看到涉水中的韓國瑜，可以感受著韓的真誠、認為韓是一個肯吃苦耐勞的人；當我們看到了李佳芬落落大方，親切的笑容，也會覺得是一個相夫教子的好妻子； 當我們看到韓冰憨憨又甜美的臉龐，更是覺得他們的家庭，是多麼的溫馨幸褔。

不過董說，韓國瑜從美國回來之後，先是背後開槍，再自設假想敵柯文哲，營造出捨我其誰的想為國民黨繼續效命。接著就故作清高的玩起被動和尊重的戲碼，再搭配上韓家軍從旁的「另類恐嚇」，硬是把國民黨玩弄在手掌心之中。

董提到，韓從市政牽拖到陳菊，卻又犯同樣的錯誤，到造勢大會的「滿嘴跑火車」，都讓我們看到韓玩的是黑道小混混手法「什麼話都敢說」。

董也提到，韓國瑜明知道王金平挺他是為了總統大選鋪路，卻又曖昧不清的拖著不表態。若是韓真要選總統，至少也該從美返台後，即應向王致歉。

董說，可惜韓連基本江湖禮數都不做，卻把王當做免洗筷用玩即丟。像這種「無情無義」的貨色，跟黑道混混有何區別？董表示，再看韓背後的是什麼人？神棍、黑金大咖、政治投機分子，連蔡衍明這個玩死「新聞精神」的爛貨，竟然是其大金主等，都全面包夾及另類綁架 ，「可想而知韓已不是我們想像中的韓國瑜了！」

董念台說，如今的韓國瑜，若是選上總統，也就等於是台灣黑金的輪替，若是敗選的話，就等著在高雄讓人羞辱吧。「可憐的韓國瑜啊！原本可以是讓人學習的勵志榜 樣，卻被自己玩到政治騙子的爛貨。」「一切都回不去了呀！」