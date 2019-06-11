里長送「菜瓜」四句聯祝連任成功 蔡英文笑呵呵

2019-06-11 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午在桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁陪同，前往桃園市觀音參觀樹林里蓮花滯洪池，樹林里長吳進昌簡報該社區滯洪池種蓮花、絲瓜「魚鴨花瓜四態共生」，他稱讚絲瓜不怕水，他將所種絲瓜致贈小英，他以蔡總姓蔡，絲瓜叫「菜瓜（台語）」，並說出四句聯「絲絲相連、瓜（刮）目相看、連任成功」，逗得蔡英文笑得合不攏嘴。蔡英文回應說，自己也喜歡吃絲瓜麵線，「好吃」。

氣象局發佈豪大雨特報，蔡英文前往觀音區樹林里滯洪池現況，了解滯洪池蓄水功能及池中種植蓮花，棚架栽種絲瓜，十分稱許。鄭文燦表示，樹林里防災社區連續獲全國社區評鑑特優，首創全國第一個民間版生態滯洪系統，水患自主防災社區滯洪池運作，一個小時約可累積3000噸水量，加上養殖魚鴨、種植蓮花生態，達到滯洪、降低水患效果。

蔡英文表示，中央氣象局發布豪大雨特報，每年季節交替都要面臨豪大雨，中央因應中心與縣市連線防災，她要觀音看到生態滯洪池以最小經費，發揮最大防洪效果，最重要是民間社區自主一起來做，發揮效能最大， 這是一個好典範，可供台灣本地、外國來觀摩，她覺得「太棒了」，「你們實在太棒了，「絲瓜我帶回去了，我最喜歡吃絲瓜麵線，好吃」。