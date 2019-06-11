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郭台銘批嘉縣治水成效差 蔡英文下午視察嘉縣治水

2019-06-11 12:01聯合報 記者魯永明╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘。記者余承翰／攝影
國民黨總統初選參選人郭台銘。記者余承翰／攝影
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投入國民黨總統初選鴻海集團董事長郭台銘，上月底到嘉義縣市，批總統蔡英文治國缺乏執行力，只會拚選舉，去年823水患蔡英文視察治水，承諾要蓋5座滯洪池，現在只有1座發包，批蔡搭雲豹車來嘉縣，只是當取景對象；民進黨正辦理總統初選民調，蔡英文下午將到嘉義縣視察溪口鄉柴林腳村落防護及中埔鄉公館滯洪池工程，以視察行動駁斥治水不力批評。

總統府昨天通知今天下午1點多視察嘉縣治水工程， 縣長翁章梁指示水利處簡報，安排視察溪口鄉柴林腳村落防護及公館滯洪池工程，上午下間歇性大雨，縣府開設二級應變中心防水患，翁章梁與立委陳明文、蔡易餘將陪同總統視察。

水利處說，新港鄉、溪口鄉居民在暴雨來臨須面臨北港溪倒灌危機及內水無法及時排出困境，在內憂外患雙重夾擊下，導致近年災情無法減緩，去年823水災重創，埤子頭排水系統地勢由東往西流，且僅有一處出北港溪，颱風豪雨時北港溪外水高漲倒灌，而埤子頭排水內水無法排出。

為此，縣府在流域綜合治理計畫爭取埤子頭排水系統出口相關水利設施(抽水站、滯洪池、閘門及排水路)共計10.57億元，工程竣工將有改善當地淹水災情，目前氣候型態短延時強降雨，超過規畫報告排水路25年保護標準，因此縣府研擬村落防護補充規劃，將保護標準提升為50年，減輕村落淹水災情並於災後快速退水。

「柴林腳村落防護」所需總經費約4.02億元，已邀集專家學者召開多次審查會，與地方鄉親多次溝通順應民意納入規劃設，並分為兩期實施，第一期為村落抽水站(4cms)、截流箱涵等1.6億元，第二期為抽水站(3cms)、截流箱涵等2.42億元，預計7月完成「柴林腳村落防護」補充規劃，並於今年提報前瞻水安全計畫應急工程，工程預計於109年3月發包，110年3月底前完成改善。

另經濟部水利署106年11月20日核定流域綜合治理計畫荷苞嶼、貴舍2、溪墘、新庄及公館等五座台糖土地滯洪池，目前已完成溪墘、新庄及公館等三案滯洪池工程發包，其中公館滯洪池由水利署第五河川局執行，已於去年12月20日開工，預計今年11月12日竣工，目前進度約30%，滯洪量約50萬立方公尺，目前工程溢流道牆身、坡面工施作。

嘉義縣公館滯洪池由水利署第五河川局執行，預計11月12日竣工，目前進度約30%，...
嘉義縣公館滯洪池由水利署第五河川局執行，預計11月12日竣工，目前進度約30%，滯洪量約50萬立方公尺。記者魯永明／翻攝
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滯洪池北港蔡英文

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