張顯耀支持者抗議立委初選不公 市黨部：都按程序處理

2019-06-11 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市第三選區立委初選，落選頭的前立委張顯耀與勝出的現任立委黃昭順民調差距只0. 648 ，張顯耀及其支持者對民調結果有許多疑問，並在民調完成的3天內向國民黨高雄市黨部申覆，但到今天為止未得到黨部的任何回覆，張顯耀的支持者上午到國民黨高雄市黨部前抗議，並表示會向黨中央反映，如果體制內走不通，不排除走上司法或其他途徑爭取公道。

國民黨高雄市黨部表示，一切都按程序進行，今天召開的提名小組會議會討論此事，黨部也請民調公司說明有關民調差距、資料送達等相關疑問，如果民調有問題，民調公司要負責。

張顯耀服務處主任盧翊淮在國民黨市黨部前發表5大聲明，由於立委選舉第6選區國民黨初選結果勝出與落敗的差距也不到1%，這份聲明同時提及第6選區：

1.選後高雄市黨部請第3、第6選區3日函文申覆，我們（張顯耀服 務處）按程序函文，迄今遲未回覆，也無相關處置作為。

2.民調公布全程均未看見民調光碟，未公開透明將民調光碟放入電腦讀取，試問彌封光碟在未拆封之下，成績是如何算出來的？在什麼時機、什麼地點、什麼人監督下算出來的？

3.其他縣市黨部都是現場民調光碟放入電腦計算成績，為何高雄市黨部草率、黑箱。

4.公布當日團隊成員上前拍攝彌封信封內數據報告紙本上，完全沒有蓋民調公司的章，根本不具任何公信力，已涉「背信」及「偽造文書」之嫌。

5.民調差距勝負小於1%，初選視同大選應啟動檢視複驗光碟，抽樣數1068人，正負3% 誤差範圍內，均應重新做民調。