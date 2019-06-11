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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

韓粉指收郭董錢 李豔秋怒提告

2019-06-11 11:01聯合報 記者林政忠╱即時報導

資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
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媒體人李豔秋上午在臉書貼文，她已經正式控告Lousia Chen妨礙名譽，為什麼提告？因為Lousia Chen接連在臉書留言，指她拿了鴻海董事長郭台銘的錢，所以幫郭抬轎，「對這種人，我絕不姑息」，刑事之外，附帶民事賠償，所以提醒Lousia Chen ，趕快收集好她收受郭台銘金錢的證據，以備傳喚。

李豔秋貼文如下：

沒錯，我開告了。我已經正式控告Lousia Chen 妨礙名譽。

她是誰？我不認識。蒐證她的臉書，確定是位女性，參加韓國瑜凱道造勢的真韓粉。

為什麼告她？因為她接連在臉書留言，指我拿了郭台銘的錢，所以幫郭抬轎。

對這種人，我絕不姑息，刑事之外，附帶民事賠償，所以提醒Lousia Chen ，趕快收集好我收受郭台銘金錢的證據，以備傳喚。

也許你會問，網路不負責任的言論、製造謠言的文章太多了，何必呢？

不一樣！指控一名新聞人拿錢捧人，是絕大的羞辱，我的新聞生涯中，絕不容許有任何人、用任何方式對我做這樣毫無證據的羞辱！如果我不告，不是更助長她的言論可以理所當然地散佈？更會有無恥之人引用後趾高氣揚的說：「人家說她收郭台銘的錢，她都沒有否認啊！」

不可以！所以講一次告一次

順便提醒另外兩位Fun Lee 及Beebee Yang ，你們在觀察名單中。

幾點聲明：

1、我不主持節目、不上政論節目、不參選、不助選、不代言、不賺點閱率，借臉書平台據實據理發表時事觀察，歡迎來理性討論，我沒閒工夫也沒耐性看栽贓抹黑、胡亂批評的言論。這類人哪裡涼快哪裡去，走好不送。理性的朋友歡迎大力按讚加入，讓這個亂世保留一絲清醒的聲音。

2、30多年新聞生涯，在新聞專業上我嚴守分際，在私領域我低調嚴謹，我的紅線是，任何對我專業及私領域有不實散布謠言者，絕不容忍。

3、激進韓粉將我與T台扯在一起，塑造一個媒體集團反韓的意象，六年前我就已離開T台，因為換了財團老闆，那裡已不是我認同的老T台，我跟他們的政策及節目毫無關係。

非常善意的提醒韓市長幾件事：

1、這次提告韓粉，是因為最近韓粉在網路上散佈『不支持韓國瑜，就是拿了郭台銘錢』的氛圍，已經不是霸凌，而是公然侮辱、毀人名譽，請韓市長正視韓粉到處衝殺的不理性行為，他們以為在護衛韓市長，其實是讓原來理性的支持者離開，讓中間選民離得更遠。我希望我的提告，能幫助市長約束激進韓粉，畢竟，選舉需要朋友，激進韓粉不能幫韓市長增加朋友。

2、我曾在揭發扁家貪腐時倍受人身威脅，除了對抗國家機器的打壓，還要在扁迷抗議聲中穿過拒馬去做節目，我無所懼，但親人朋友每天擔驚受怕；事隔十年，我告訴朋友我打算控告韓粉對我的不實謠言，每個人都說『注意啊！要小心安全』。我為民眾面對『X迷』『X粉』的囂張氣焰時油然而生的恐懼感到悲哀。政治人物不是應該保障小民最基本的『免於恐懼』的自由嗎？

3、韓市長何其有幸，能號召眾多熱情的支持者相隨，然對激進韓粉，以無法約束或斥為假韓粉已很難切割，而應讓理性韓粉發揮正能量，產生自我規範的一種紀律，用理性韓粉約束激進韓粉，至於怎麼做？韓市長幕僚眾多，應該要有人花點力氣時間研究，畢竟，一室之不治，何以天下國家為？

說多了，惹人厭，就醬吧！

郭台銘韓國瑜公然侮辱

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