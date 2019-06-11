人事派系分贓、指定公行放款 藍委批蘇貞昌架空財政部

2019-06-11 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



一銀總經理蔡麗雪日前以健康為由請辭，上班僅35天，成為該行最短命的總座。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評行政院長蘇貞昌搞派系分贓，隨意任命人事，此外還要求公股行庫1年需增加2500家至3000家的企業貸款，根本是在架空財政部權責。

國民黨團總召曾銘宗表示，在派系分贓推薦之下，今年4月8日台銀副總蔡麗雪升任一銀總經理，才上班35天就以工作壓力太大，身體健康理由請辭，昨天行政院核定由前總經理鄭美玲回任。行政院對公股銀行總經理任用如同兒戲，不但對不起一銀7000位員工，也不尊重衆多的投資人股東。而且這件人事案財政部長蘇建榮說，不是他推薦的，那是誰推薦的？行政院該向全民講清楚說明白。

業務指揮方面，曾銘宗說，今年5月24日行政院蘇貞昌「創歷史紀錄」，召集八大行庫董事長、總經理，交待貸款任務，「每行庫1年內須增加2500家至3000家的企業貸款」，不但侵害行庫董事會的權責，也違公司治理原則，屆時如產生呆帳，是否由行政院負責？另行政院直接召集公股行庫交待任務，架空財政部權責，置財政部監督權責於何地？

曾銘宗批評，行政院對公股銀行董事長、總經理人事任命不尊重專業，任由派系推薦分贓；對貸款業務則由行政院直接交待任務，如同太上董事會，無法無天，國民黨團予以最嚴厲的譴責，並要求行政院停止誇張、囂張的行徑。

國民黨立委費鴻泰表示，從沒看過行政院這樣把手伸入官股銀行裡，連財政部都不知道的狀況下換了5家官股銀行的董事長、總經理，這是為了鈔票還是為了選票，還是兩者都是？而且，先換掉原先的一銀總經理鄭美玲，讓蔡麗雪上任，結果現在蔡請辭，又讓被換掉的鄭美玲回任；此外，每家官股銀行都要增加放款的家數，目的是為了什麼？行政院應交待清楚。

國民黨立委賴士葆表示，蘇貞昌這樣搞殘我們的公股行庫，自己派任官股銀行董事，把財政部長魁儡化。後來發現自己錯的又改回來，到底真正的理由是什麼，是蔡麗雪健康因素，還是交辦的政治任務沒有達成？到底什麼原因下台，這樣出爾反爾的人事任命，蘇貞昌應該向人民道歉。