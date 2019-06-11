賴清德竹市掃街籲柯Ｐ及韓國瑜：反一國兩制、一中原則

2019-06-11 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



行政院前院長賴清德「壯大台灣」車隊掃街遊行隊伍今早抵達新竹市，受到許多熱情支持者歡迎；針對日前香港泛民主派發起的「反送中」大遊行，賴清德向台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜喊話，指兩人應各別鎮守北、高，一起堅決反對一國兩制、反對一中原則，大家一起守護台灣主權與民主，勿讓台灣變成第二個香港。

賴清德今早先到新竹市天公壇參拜，雖然天空下著大雨，卻澆不熄他與支持者的熱情，不少人爭相與他握手，賴清德也展現極高親和力熱情回應，最後在市議員曾資程、李妍慧、施乃如陪同下站上吉普戰車繞行新竹市，沿途「加油、凍蒜」聲不斷。

賴清德說，日前香港有超過一百萬人走上街頭抗議，香港總人口大約七百多萬人，換句話說，包括小孩在內每七人就有一人走上街頭。台灣民主運動史上，很少看到一個活動有超過一百萬人參加，遊行抗爭頂多約五十萬人，可見香港非常反對通過逃犯條例（反送中）。

賴清德指出，早年英國要把香港歸還中國時，並未問過香港人的意願，當時中國承諾，一國兩治將五十年不變，結果才幾年，香港的言論自由就受到限制。中國意圖通過的逃犯條例，將造成有人在香港犯罪遭判刑，無論犯罪真實度、犯罪類型，甚至包括台灣人，都可能將其送往中國，呼籲大家應支持、關心、聲援香港，一起爭取香港的民主自由與人權。

隨後，賴清德話鋒一轉，對柯文哲喊話，希望柯文哲能收回「兩岸一家親」這句話，因為台灣怎麼親都親不過香港，大家看中國對香港的態度，再想想30年前64天安門事件，中國是怎麼對待自己人民的，大家應該引以為戒，別對中國存有任何幻想，今年一月，中國國家主席習近平針對九二共識說的很清楚，一個中國的原則沒有中華民國存在的空間，台灣只有一條路，就是香港與澳門的一國兩制。