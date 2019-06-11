親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜花蓮造勢
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

他30歲存款70萬想買台南600萬房 網勸敗：別被漲幅吃掉

NBA總冠軍G5直播／撐住KD傷退劣勢 半場勇士領先暴龍

影／國民黨辦初選同志座談 支持者高呼「手機納民調」

2019-06-11 10:40聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

國民黨上午在中央黨部舉辦提名初選同志座談會，國民黨總統初選參選人周錫瑋與郭台銘先後到場，郭台銘的支持者在外高呼口號，要求將手機納入民調

國民黨總統初選參選人郭台銘上午至中央黨部出席提名初選同志座談會。記者余承翰／攝影
國民黨總統初選參選人郭台銘上午至中央黨部出席提名初選同志座談會。記者余承翰／攝影
分享
國民黨總統初選參選人周錫瑋上午至中央黨部出席提名初選同志座談會。記者余承翰／攝影
國民黨總統初選參選人周錫瑋上午至中央黨部出席提名初選同志座談會。記者余承翰／攝影
分享
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，到場時與他...
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，到場時與他的支持者握手致意。記者余承翰／攝影
分享
國民黨上午在中央黨部舉辦提名初選同志座談會，國民黨總統初選參選人郭台銘的支持者在...
國民黨上午在中央黨部舉辦提名初選同志座談會，國民黨總統初選參選人郭台銘的支持者在外高呼口號，要求將手機納入民調。記者余承翰／攝影
分享
國民黨總統初選參選人周錫瑋（右）上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，到場時與國...
國民黨總統初選參選人周錫瑋（右）上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，到場時與國民黨支持者打招呼。記者余承翰／攝影
分享

郭台銘國民黨民調

相關新聞

藍初選公約擺不平…郭說不簽 今會見吳 韓有定見

2019-06-11 00:57

新聞眼／初選規則變不變？韓郭決勝關鍵

2019-06-11 02:05

「有自己定見」 韓國瑜：會簽初選公約

2019-06-11 00:19

「適用所有人」 郭台銘：備案機制怎叫暗殺

2019-06-11 00:12

藍危機…王：階級對立嚴重 朱：內傷黨就分裂

2019-06-11 00:02

郭曾勸韓別進中聯辦 韓說「印象中沒這事」

2019-06-11 00:00

臉書發文談庶民 韓國瑜：不是身分是心態

2019-06-10 22:48

影／王金平揭黨內「階級對立」嚴重 權貴對庶民難化解

2019-06-10 21:41

反送中遊行 王金平：全台都在檢視總統參選人的態度

2019-06-10 21:26

郭台銘：一國兩制的失敗 代表對自由民主的嚮往

2019-06-10 20:40

郭台銘不簽公約書 國民黨：不影響參加初選

2019-06-10 19:45

【重磅快評】郭台銘打韓國瑜痛處 想想朱立倫的提醒

2019-06-10 18:39

談國民黨總統初選 王金平：是不參加不是退出

2019-06-10 18:37

郭董曾勸別去中聯辦？韓國瑜：印象中完全沒有

2019-06-10 17:51

郭台銘嗆蔡衍明黑郭：他不甘心首富讓給我！

2019-06-10 15:42

朱立倫：民調韓下降郭未升 國民黨最大危機

2019-06-10 14:59

韓國瑜是英雄還是狗熊？宅神點出這個關鍵

2019-06-10 14:57

議員批總統維安過度 網友PO韓國瑜搭高鐵親民照

2019-06-10 14:48

郭台銘斥蔡衍明「黑郭」 只是為了跟國台辦邀功

2019-06-10 14:23

韓國瑜「不了解」反送中 郭台銘：被某特定媒體操控

2019-06-10 14:07

5人參加總統初選 國民黨：無備位條文

2019-06-10 13:44

G20峰會蔡政府沒預見問題 郭台銘酸：少跑廟宇行程

2019-06-10 13:34

郭台銘：看到館長落淚很動容 相約爬山我會堅持到最後

2019-06-10 13:03

郭台銘：黨中央要制定制度 否則比民進黨還要爛

2019-06-10 12:55

王金平不初選是自找台階下？沈富雄：越是韓粉越誤判

2019-06-10 12:36

勸參選人先別簽公約 郭台銘：魔鬼藏在細節裡

2019-06-10 12:27

力挺韓國瑜雲林造勢 新北勝選專車再度出動

2019-06-10 12:14

失速列車？唐湘龍憂韓國瑜像普悠瑪正在高速過彎

2019-06-10 12:12

國民黨11日辦座談會 朱立倫將派代表參加

2019-06-10 12:10

郭台銘：若不訂好初選機制 王金平事件會再發生

2019-06-10 12:08

韓國瑜回應「反送中」說不知道 郭台銘：我不意外

2019-06-10 12:06

學者憂韓國瑜會激化深藍 朱立倫：盼整合金牌聯盟

2019-06-10 11:43

【重磅快評】黑韓王小姐、黑郭美國人的「反白」效果

2019-06-10 11:35

國民黨總統初選公約 參選人需規範支持者不得挑釁

2019-06-10 11:13

影／藍營公布總統初選名單 7月16日宣布民調結果

2019-06-10 11:07

被王金平不參加初選嚇到 曾永權：聽完說明非常敬佩

2019-06-10 10:45

郭台銘籲建立候選人備案機制 遭黨中央打槍

2019-06-10 10:44

國民黨公布總統初選名單 盼5位參選者口不出惡言

2019-06-10 10:15

當總統後高雄未來會如何？ 胡幼偉三問韓國瑜

2019-06-10 09:58
看更多

熱門文章

韓國瑜國6東延花蓮 杜紫宸：若開發台灣死定了

2019-06-10 19:23

國六東延花蓮？張善政：有先例 ，技術會進步

2019-06-10 10:53

最新民調！台中市「三腳督」 柯文哲稱霸藍綠

2019-06-10 14:20

失速列車？唐湘龍憂韓國瑜像普悠瑪正在高速過彎

2019-06-10 12:12

8項放寬… 募兵即將達標？原來這樣辦到的

2019-06-10 16:09

前國防部長：公開挺蔡的蘇院長、陳菊、鄭文燦應下台

2019-06-10 11:12

為與賴清德同框遊行吳宜臻辭官 賴：很捨不得

2019-06-10 21:34

韓國瑜是英雄還是狗熊？宅神點出這個關鍵

2019-06-10 14:57

港人百萬反送中 蔡詩萍給藍營公開信：小心好棋翻盤！

2019-06-10 16:02

阿帕契飛官遭雷擊？ 國軍出面說話了

2019-06-10 20:58

郭台銘：若不訂好初選機制 王金平事件會再發生

2019-06-10 12:08

藍初選公約擺不平…郭說不簽 今會見吳 韓有定見

2019-06-11 00:57

郭台銘嗆蔡衍明黑郭：他不甘心首富讓給我！

2019-06-10 15:42

向綠營喊話？柯P：民調說一對一我會贏韓國瑜很多

2019-06-10 11:15

韓國瑜回應「反送中」說不知道 郭台銘：我不意外

2019-06-10 12:06

關公介入外國內政？這國總統來還願：台灣上帝助我登大位

2019-06-11 08:00

韓國瑜「不了解」反送中 郭台銘：被某特定媒體操控

2019-06-10 14:07

盧秀燕最新民調！泛藍民眾滿意度71.2%、泛綠僅15.2%

2019-06-10 15:06

落雷打在屏東機場震波驚人 阿帕契飛官摔傷送醫

2019-06-10 21:24

談國民黨總統初選 王金平：是不參加不是退出

2019-06-10 18:37

退出時代力量組新政黨？黃國昌：提AB計畫

2019-06-10 12:37

朱立倫：民調韓下降郭未升 國民黨最大危機

2019-06-10 14:59

花蓮造勢沒有年輕人？ 王欣儀發5張合照挺韓國瑜

2019-06-10 12:37

郭台銘：看到館長落淚很動容 相約爬山我會堅持到最後

2019-06-10 13:03

民進黨總統民調第一天 卓榮泰加班緊盯

2019-06-10 22:54

新聞眼／初選規則變不變？韓郭決勝關鍵

2019-06-11 02:05

蔡賴民調大戰 獨派刊廣告：蔡作弊已被國際認證

2019-06-10 13:21

王金平不初選是自找台階下？沈富雄：越是韓粉越誤判

2019-06-10 12:36

影／王金平揭黨內「階級對立」嚴重 權貴對庶民難化解

2019-06-10 21:41

臉書發文談庶民 韓國瑜：不是身分是心態

2019-06-10 22:48

韓國瑜「不曉得」反送中遊行？ 柯P酸：打開電視就看得到

2019-06-10 11:12

郭董曾勸別去中聯辦？韓國瑜：印象中完全沒有

2019-06-10 17:51

孫大千：拿香港比台灣 根本是香蕉比芭樂

2019-06-11 08:24

被王金平不參加初選嚇到 曾永權：聽完說明非常敬佩

2019-06-10 10:45

影／恐釀退休潮 全教總批民進黨亂砍公教補償金

2019-06-10 12:49

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手…

2019-06-11 09:00

蔡正元：台灣早有送中協議十年了 難道已香港化十年？

2019-06-10 15:52

蘇嘉全說蔡英文用錯了閣揆 林濁水：怕是閣揆跟錯了人

2019-06-10 17:13

國道6號東延花蓮 徐榛蔚：可開國際標打造

2019-06-11 00:37

郭台銘不簽公約書 國民黨：不影響參加初選

2019-06-10 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top