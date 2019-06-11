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孫大千：拿香港比台灣 根本是用香蕉比芭樂

2019-06-11 08:41聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨前立委孫大千。 圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委孫大千。 圖／聯合報系資料照片
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行政院前院長賴清德日前談到香港「逃犯條例」，他認為，全台應該勇於支持香港，不能像高雄市長韓國瑜不敢譴責中國。對此，前立委孫大千在臉書諷刺，拿香港來比台灣，根本就是用香蕉來比芭樂。

孫大千表示，中華民國是一個主權獨立的國家，香港只是一個回歸中國大陸的殖民地，這兩個地方怎麼可能相提並論。

而且，截至目前為止，北京政府根本沒有提出任何有關於台灣一國兩制方案的內容，韓國瑜也沒有表態要支持一國兩制。這個時候一直拿一國兩制來嚇自己人，為的究竟是台灣，還是自己的選票？

孫大千說，既然一國兩制對台灣來說，根本就是一個假議題，那麼香港一國兩制的相關爭議，為什麼一定要把台灣人民拖下水呢？想要把聲援香港民主運動，操作成台灣人民反對中國大陸，再和支持民進黨畫上等號。一再上演這種不入流的民粹戲碼，真的以為台灣人民都這麼好騙嗎？

孫表示，任何一個要參選中華民國總統的政治人物，都不會蠢到犧牲台灣主權，民主制度，和人民尊嚴，這是基本的常識，根本不用懷疑。

他強調，台灣不會被「賣掉」，可是會被「敗掉」。我們要選出來的是台灣未來的領導人，而不是在馬祖前線向中國大陸喊話的喊話員。每天在比誰罵中國大陸罵得比較大聲，對台灣人民來說又有什麼意義。

香港一國兩制孫大千韓國瑜賴清德

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