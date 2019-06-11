分享赴FBI受訓 美女調查官「皮蛋外交」奏功

2019-06-11 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



調查局FBI結訓女調查官蔡佩汶昨天出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」開幕典禮，備受矚目。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

調查局與美國聯邦調查局、美國聯邦調查局國家學院、美軍印太司令部，昨天聯合在台舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」；總統蔡英文出席致詞說，過去數十年來，調查局與ＦＢＩ關係緊密，說明台灣是國際執法社群不可或缺的一分子。

印太司令部此次派少將級軍官訪台，事涉機敏，調查局在新聞稿中隻字未提，但研習營看板上仍有印太司令部徽章，被解讀是支持蔡英文以展示台美友好關係。

印太司令部司令戴維森今年二月公開表示美國「反對任何片面改變兩岸現狀的作為」，將支持台灣軍事及專業發展，印太司令部日前在夏威夷舉辦太平洋兩棲領導人研討會，台灣派三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將出席。

美國在台協會副處長谷立言說，台灣不只是美國執法方面合作密切的夥伴，也完全支持美國「自由開放的印太地區」願景，台灣對全球社會有諸多貢獻，卻被排除在許多國際組織之外；台灣的缺席不僅對台兩千三百萬人造成危害，也將所有國家置於更大風險中。

調查局長呂文忠說，這是台灣首次爭取ＦＢＩ亞太區校友研習營主辦，共廿餘國一百七十多名執法官員參加，最高層級ＦＢＩ助理副局長保羅．阿貝，是歷年訪台階級最高官員。

ＦＢＩ國家學院每年都會邀請調查局、警政署菁英人員受訓，調查局今年遴選國際事務處女調查官蔡佩汶受訓，她分享十周受訓過程，提到結訓前挑戰陸戰隊級「黃磚道」十公里原始森林障礙賽時說，這個障礙賽困難度滿高的，不僅要爬要翻，還有陡直坡與泥巴路，每年很多人受傷，還曾有學員死亡。

蔡佩汶說，受訓印象最深刻的活動是國際之夜，學員要擺攤介紹自己國家，她準備珍珠奶茶、粽子、高粱酒及皮蛋，她給皮蛋取名「thousand-year old eggs（千歲蛋）」，很多美國人看到名字又害怕又想吃，一度造成轟動。