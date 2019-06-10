打臉蘇貞昌一群人？蔡正元：台灣10年前就有送中協議了

2019-06-10 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



前立委蔡正元。取自臉書 分享 facebook

香港百萬人「反送中條例」大遊行，香港昨有百萬人上街，反對港府修訂逃犯條例的「反送中」大遊行，引發國際媒體關注。總統蔡英文表示相信關注自由民主人權者，都關注反送中遊行，也支持港人主張；一國兩制是絕對不能夠被接受的，「只要蔡英文做總統，就不會有接受一國兩制，我一定捍衛台灣主權」；前立委蔡正元打臉，台灣早有「送中」協議，簡單講，現在香港人在中國大陸、台灣、澳門犯罪，只要逃回香港，不但不必遣送陸台澳受審，連在香港都不能審判。

蔡正元指出，台灣早有「送中」協議，香港人在吵「送中」條例，簡單講，現在香港人在中國大陸、台灣、澳門犯罪，只要逃回香港，不但不必遣送陸台澳受審，連在香港都不能審判。

有趣的是，香港人在馬來西亞、新加坡等英國前殖民地犯罪，卻要遣送去馬新受審，這本來就是很詭異的司法狀態。

蔡正元說，蘇貞昌和一群綠人也跟著香港人「反送中」，還講了一堆「台灣不能成為香港」，韓國瑜只講了「不瞭解香港反送中」就被ㄧ些三腳貓的綠色律師罵得狗血噴頭，蘇貞昌和這些台獨綠人睜眼說瞎話，台灣早就有「送中條例」，全名叫做「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，2009年簽訂至今已十年，難道台灣也香港化十年了嗎？