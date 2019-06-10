親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
藍營初選白熱化
韓國瑜花蓮造勢
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

東奧看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

打臉蘇貞昌一群人？蔡正元：台灣10年前就有送中協議了

2019-06-10 16:35聯合報 記者林文義╱即時報導

前立委蔡正元。取自臉書
前立委蔡正元。取自臉書
分享

香港百萬人「反送中條例」大遊行，香港昨有百萬人上街，反對港府修訂逃犯條例的「反送中」大遊行，引發國際媒體關注。總統蔡英文表示相信關注自由民主人權者，都關注反送中遊行，也支持港人主張；一國兩制是絕對不能夠被接受的，「只要蔡英文做總統，就不會有接受一國兩制，我一定捍衛台灣主權」；前立委蔡正元打臉，台灣早有「送中」協議，簡單講，現在香港人在中國大陸、台灣、澳門犯罪，只要逃回香港，不但不必遣送陸台澳受審，連在香港都不能審判。

蔡正元指出，台灣早有「送中」協議，香港人在吵「送中」條例，簡單講，現在香港人在中國大陸、台灣、澳門犯罪，只要逃回香港，不但不必遣送陸台澳受審，連在香港都不能審判。

有趣的是，香港人在馬來西亞、新加坡等英國前殖民地犯罪，卻要遣送去馬新受審，這本來就是很詭異的司法狀態。

蔡正元說，蘇貞昌和一群綠人也跟著香港人「反送中」，還講了一堆「台灣不能成為香港」，韓國瑜只講了「不瞭解香港反送中」就被ㄧ些三腳貓的綠色律師罵得狗血噴頭，蘇貞昌和這些台獨綠人睜眼說瞎話，台灣早就有「送中條例」，全名叫做「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，2009年簽訂至今已十年，難道台灣也香港化十年了嗎？

香港蔡正元一國兩制
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

蔡正元：台灣早有送中協議十年了 難道已香港化十年？

2019-06-10 15:52

最新民調！台中市「三腳督」 柯文哲稱霸藍綠

2019-06-10 14:20

不知道反送中？ 韓國瑜：要全部了解再完整說明

2019-06-10 18:08

影／手沖咖啡有一套 成何志偉經典招牌！

2019-06-10 17:47

強調蔡賴顧主權 卓榮泰批韓國瑜不知「反送中」

2019-06-10 16:27

總統支持「反送中」卻無作為 周錫瑋：臉書治國？

2019-06-10 16:17

敬老卡縮水對盧秀燕很傷？ 市府：研擬調高計程車費補助

2019-06-10 15:43

柯文哲酸：民調低綠營為何納我？ 王世堅嗆：怕你寂寞啦

2019-06-10 15:32

柯文哲：一國兩制在台灣沒市場

2019-06-10 15:12

盧秀燕最新民調！泛藍民眾滿意度71.2%、泛綠僅15.2%

2019-06-10 15:06

影／英皇過境全段封道？新北議員批不該維安過度

2019-06-10 14:49

韓國瑜發表「反送中」看法 陳致中批避重就輕

2019-06-10 14:48

影／退黨另組新政黨？黃國昌否認：先進行A、B計畫

2019-06-10 14:42

國會動物保護貢獻獎 藍綠5立委獲獎

2019-06-10 14:21

柯文哲出席餐會 一旁坐張富美幾乎零互動

2019-06-10 13:57

和黃國昌「公開」談合作？柯P：等要選總統再來談

2019-06-10 13:50

聖文森當選UN非常任理事國 吳釗燮推文恭賀

2019-06-10 13:48

時力分裂?黃國昌提A、B計畫

2019-06-10 13:48

柯：有個奇怪民調 一對一我贏韓很多

2019-06-10 13:46

觀察站／沒母雞、單一選區 時力陷困境

2019-06-10 13:45

黃國昌指屏縣府包庇養雞場 要求監察院糾正

2019-06-10 13:42

柯文哲對決韓國瑜贏很多？柯昱安：外部機構數據

2019-06-10 13:04

影／恐釀退休潮 全教總批民進黨亂砍公教補償金

2019-06-10 12:49

被館長爆料將組白色聯盟 黃國昌：有接觸，但不是我

2019-06-10 12:37

退出時代力量組新政黨？黃國昌：提AB計畫

2019-06-10 12:37

韓國瑜不知反送中 王定宇：乖巧聽話北京一定欣賞

2019-06-10 12:35

只拜廟不治國？ 蔡英文反擊：不尊重民間的宗教習俗

2019-06-10 11:56

陸委會禁參加海峽論壇 曾永權：非常荒謬

2019-06-10 11:38

馬英九批蔡英文能源政策 「謙卑再謙卑成經典笑話」

2019-06-10 11:23

向綠營喊話？柯P：民調說一對一我會贏韓國瑜很多

2019-06-10 11:15

韓國瑜「不曉得」反送中遊行？ 柯P酸：打開電視就看得到

2019-06-10 11:12

立院下周臨時會 藍綠再戰公投法？

2019-06-10 00:35

無關退黨？ 時力黃國昌擬組第3勢力

2019-06-10 00:28

聯合國氣象大會遭取消資格 朱立倫：惋惜更憤怒

2019-06-09 22:42

賴清德聲援香港反送中 譴責中國戕害人權

2019-06-09 21:59

蔡英文聲援香港反送中遊行：堅持決定自己命運的權利

2019-06-09 21:50

台專家參加氣象大會遭取消 總統：傷害兩岸關係

2019-06-09 18:47

郭台銘批蔡英文 用黨軍之名侮蔑將士

2019-06-09 16:52

看韓花蓮造勢 柯文哲：不會如法炮製

2019-06-09 15:27
看更多

熱門文章

與韓國瑜漸行漸遠 王金平心頭好悄悄換成他？

2019-06-10 08:00

蔡正元：陸工程師說國道六號延伸花蓮 一點問題沒有

2019-06-10 10:36

國道六號不可行？ 韓國瑜：是花蓮人的迫切渴望

2019-06-09 20:05

香港反送中遊行 郭台銘：一國兩制失敗

2019-06-09 22:20

段宜康：民調結束誰再搞東搞西 大家陰曹地府見

2019-06-09 19:59

國民黨公布總統初選名單 盼5位參選者口不出惡言

2019-06-10 10:15

最新民調！台中市「三腳督」 柯文哲稱霸藍綠

2019-06-10 14:20

韓國瑜回應反送中遊行「我不曉得」 林濁水酸：嚇成那樣像話嗎？

2019-06-10 08:44

國六東延花蓮？張善政：有先例 ，技術會進步

2019-06-10 10:53

過去貼藍現在向綠？孫大千：蔡英文把國軍變「黨軍」

2019-06-10 08:46

「長男次男」凱道街訪遭控造假 短髮正妹回應了

2019-06-09 22:28

失速列車？唐湘龍憂韓國瑜像普悠瑪正在高速過彎

2019-06-10 12:12

林佳新叫陣賴清德：不還巴拉刈的候選人 農民明年拒投

2019-06-09 20:56

前國防部長：公開挺蔡的蘇院長、陳菊、鄭文燦應下台

2019-06-10 11:12

發香包人氣高 郭台銘：只有與韓國瑜合作才能贏

2019-06-09 19:06

向綠營喊話？柯P：民調說一對一我會贏韓國瑜很多

2019-06-10 11:15

九合一選後沒感謝？ 韓國瑜：可能覺得我謝的不夠

2019-06-09 20:06

郭台銘：若不訂好初選機制 王金平事件會再發生

2019-06-10 12:08

韓國瑜回應「反送中」說不知道 郭台銘：我不意外

2019-06-10 12:06

當總統後高雄未來會如何？ 胡幼偉三問韓國瑜

2019-06-10 09:58

8項放寬… 募兵即將達標？原來這樣辦到的

2019-06-10 16:09

韓國瑜「不了解」反送中 郭台銘：被某特定媒體操控

2019-06-10 14:07

韓國瑜是英雄還是狗熊？宅神點出這個關鍵

2019-06-10 14:57

嘉義太保市長：蔡英文的改革「不癢的一直抓，真的癢的都不抓」

2019-06-09 21:49

退出時代力量組新政黨？黃國昌：提AB計畫

2019-06-10 12:37

新聞眼／英德民調見真章 綠營焦慮最高點

2019-06-10 00:54

花蓮造勢沒有年輕人？ 王欣儀發5張合照挺韓國瑜

2019-06-10 12:37

郭台銘嗆蔡衍明黑郭：他不甘心首富讓給我！

2019-06-10 15:42

郭台銘籲建立候選人備案機制 遭黨中央打槍

2019-06-10 10:44

韓國瑜「不曉得」反送中遊行？ 柯P酸：打開電視就看得到

2019-06-10 11:12

朱立倫：民調韓下降郭未升 國民黨最大危機

2019-06-10 14:59

老人被家暴 10年增4倍…「恐懼老年」埋隱憂

2019-06-10 00:14

港人百萬反送中 蔡詩萍給藍營公開信：小心好棋翻盤！

2019-06-10 16:02

蔡賴民調大戰 獨派刊廣告：蔡作弊已被國際認證

2019-06-10 13:21

被王金平不參加初選嚇到 曾永權：聽完說明非常敬佩

2019-06-10 10:45

紀德艦爆性愛影片外流 兩士官兵遭撤職汰除

2019-06-10 00:24

影／晚到嘉義人更多 賴清德：得人心者才能得天下

2019-06-09 21:28

鄭麗君vs.盧秀燕！ 文資界為神岡林宅求救文化部

2019-06-10 08:52

王金平不初選是自找台階下？沈富雄：越是韓粉越誤判

2019-06-10 12:36

郭台銘：看到館長落淚很動容 相約爬山我會堅持到最後

2019-06-10 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top