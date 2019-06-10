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聲援反送中遊行 陳其邁：發大財的口號只是泡沫

2019-06-10 16:28聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院副院長陳其邁。本報資料照片
行政院副院長陳其邁。本報資料照片
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香港民間人權陣線昨天舉辦「反送中」遊行，據傳有上百萬人走上街頭。對此，行政院副院長陳其邁今天在臉書上聲援，並強調，一國兩制，讓香港一步步失去自由，認為沒有主權，就沒有自由，年輕人就沒有決定自己未來的權力。一切華麗夢幻發大財的口號，不過是隨時破滅也用不到的泡沫。

陳其邁在臉書上表示，每一個選擇，都決定自己的生活。他說，6月9日的103萬香港人反送中惡法遊行，讓他想起去年競選期間，遇到一位香港年輕人的往事。

陳其邁說，年輕人跟他說，這幾年來，香港年輕人的生活越來越苦，工資低、房租高，申請不到社會住宅；到公立醫院做健檢，要排隊一年以上；大量中國移民，排擠香港年輕人的就業機會；中國投資的商場越來越多，本地人幾乎沒賺到錢。

香港引以為傲的自由與法治，逐漸消失，只要說出中國不喜歡的言論，就會像黃之鋒一樣遭到打壓，法院越來越像橡皮圖章⋯⋯。

陳其邁說，他看得出年輕人很喜歡台灣，羨慕他們的生活。陳其邁告訴年輕人，台灣現在的生活方式，是很多人用生命爭取，不是憑空掉下來的。陳請他多走走、看看，享受台灣的自由空氣。陳說，這位年輕人不過20幾歲，卻對自己未來的選擇不多，充滿失望。6月9日的遊行，相信他也在那裡，爭取決定自己命運的權利。

陳其邁指出，這兩天，有非常多香港朋友到蔡英文總統和我的臉書留言，希望我們一定要堅持，守住台灣的自由民主。陳強調，沒有主權，就沒有自由，年輕人就沒有決定自己未來的權力。一切華麗夢幻發大財的口號，不過是隨時破滅也用不到的泡沫。

陳其邁認為，一國兩制，讓香港一步步失去自由；反對送中條例，是香港年輕人捍衛自由的怒吼。身在台灣的我們，也經歷過這樣的年代，而現在我們所做的每一個選擇，都將決定我們想要的生活。

香港陳其邁發大財
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