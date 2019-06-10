強調蔡賴顧主權 卓榮泰批韓國瑜不知「反送中」

2019-06-10 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



香港民間人權陣線昨天發起反修訂「逃犯條例」大遊行，民進黨主席卓榮泰今天表示，香港百萬市民集會「反送中」，為的是爭取基本人權、港人自治，爭的是不讓香港與中國越靠越近，他反諷，高雄市長韓國瑜近兩日在台灣凱道及花蓮後山兩次群眾集會，為的是挺韓爭個人權位、挺九二、發大財，把台灣往中國「一面倒」。

卓榮泰批韓國瑜，一個進中聯辦密會，高喊九二共識，狂推自經區，答詢不知所云，無識何謂反送中的「新科市長」，將先後加入國民兩黨的大選民調，「這是我們眼前很無奈的民主迷惑。」

卓榮泰說，今天開始，民進黨進行總統初選民調，對比對手中，一位挺「九二共識」，一位喊「兩岸一家親」，這是我們要的台灣嗎？唯有民進黨兩位參選人始終堅持顧主權、護台灣，在主權立場上絕對不動搖、不妥協、不退讓，兩位皆歷經政府重要職務，有國家領導人高度，以務實的態度及執政的經驗，可以反省過去、擘劃未來。

卓榮泰表示，今日傍晚將開始進行電話初選民調，並且首次納入手機，希望各位朋友們在民調期間內，如果看到陌生來電，請接起來聽聽看，「如果是民意調查，希望您花一些時間，表達您的想法，一起決定2020總統候選人。」