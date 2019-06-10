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港人百萬反送中 蔡詩萍給藍營公開信：小心好棋翻盤！

2019-06-10 16:02聯合報 記者林文義╱即時報導

香港民眾9日舉行「反送中」大遊行，估計有超過100萬人參與。BBC報導，這是自香...
香港民眾9日舉行「反送中」大遊行，估計有超過100萬人參與。BBC報導，這是自香港1997年主權移交後，規模最大的示威活動。歐新社
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香港人上街表達「反送中」立場，總統蔡英文在臉書表示「台灣撐香港 我們守台灣」；她呼籲台灣人民繼續關注香港的發展，一起來撐香港，也一起來保衛台灣；高雄市長韓國瑜今上午也發表回應表達捍衛中華民國、台灣民主制度及生活方式的「三個不容懷疑的決心」，資深媒體人蔡詩萍則發出給藍營的一封公開信，若不想讓這戰場拱手讓給綠營，就要好好加油論述自己對台灣民主體制的捍衛決心了！否則，好好一盤棋，隨時可以翻盤。

蔡詩萍的公開信全文如下：

從港人百萬反送中，看藍營的選戰動向--寫給藍營的一封公開信

從香港「反送中」驚人的遊行規模來看，港人是為自己的未來，憂心忡忡！

北京的「一國兩制」已被港人徹底打上了不信任的問號！

這對北京，會有什麼意義，我不得而知。畢竟港澳是北京的「籠中鳥」。

但對台灣而言，絕對意義十足。

因為台灣不是籠中鳥。也不可以成為籠中鳥！

但台灣可以繼續這樣自由飛翔多久？多遠？港人的「反送中」遊行，則給了一個對比！給了一個提醒！

你接受了「一國兩制」這前提，你就沒有其它可以解套的可能。

這提醒，必然對台灣2020的總統大選，產生催化的效應，甚且，提前催化。

因為，沒有哪一個政黨，能閃躲這議題。

亦沒有哪一位想參選的政治人物，能逃避這議題。

你要「一國兩制」嗎？你的治國方案，能因應「一國兩制」的壓力嗎？

你的兩岸政策，或中國政策，能在「一國兩制」之外，替台灣找一條出路？替兩岸找一個新的對話空間嗎？

在中國經濟強大磁吸效力，有可能因美中貿易戰，因中國自身經濟成長的遲滯，而不若以往之際，台灣的未來治國者，能有新的戰略高度嗎？台灣人可以不分黨派，有基本的共識嗎？

雖然同樣是不能閃躲，可是對綠營，對藍營，對白營，卻各有不同的訊息。

對綠營，毫無疑問，港人數十萬，上百萬的「反送中」，合理化了這幾年民進黨執政的拒絕「九二共識」。不管是蔡英文或賴清德，都更可以更大聲的反中了！

不過，反很容易，要周旋，要因應兩岸綿密的互動現實，卻不是一個反字，就能解決！

對白色力量，則挑戰才開始。

「兩岸一家親」要親到什麼程度？要等距到何等距離？「一國兩制」可以接受嗎？不能接受的話，人家還跟你兩岸一家親嗎？但相較之下，白色空間比較容易閃躲，只須在藍在綠之間模糊即可！可是，模糊不會擴大版圖，頂多三強鼎立，或維持坐二望一。畢竟，主流選民還是要看你的態度！

對藍營，這議題的麻煩，恐怕是最重的。

「九二共識」之外，藍營還找不到新的論述。

但「一國兩制」下，「反送中」的高峰，則逼使藍營必須在慣用的「九二共識」上，思索到底該如何區隔出一個新的可能，讓「九二共識」不跟「一國兩制」掛在一起！而又有兩岸彼此「願意模糊」的餘地！

但，無論怎麼思索修辭，面對香港的「反送中」引爆出「一國兩制」下籠中鳥的命運，台灣政治領袖，無一可以逃避。這必然是事實。

習近平最大的問題，現在看來，真是毛澤東的秘書李銳所批評的，見識不足。

他一手破壞了鄧小平苦心規劃的領導人任期制度，又打壞了鄧小平不稱霸的承諾，讓中國陷入多處戰場的困局。

而港澳的「一國兩制」，原本是要以時間換取空間，但也在北京沉不住氣下，提前迫使港人激發對自己命運的憂患意識！也等於讓這套制度，徹底破功，失去對台灣的召喚力！

台灣怎麼辦？

很清楚了，別無選擇，別無他途，唯有緊緊守住自由民主的體制，不讓共產主義染指，不讓紅色媒體滲透，替華人社會守住這一塊民主的聖地！

2020總統大選，看來要走向台灣民主的保衛戰。

藍營如果不想讓這戰場，拱手讓給綠營，就要好好加油論述自己對台灣民主體制的捍衛決心了！

否則，好好一盤棋，隨時可以翻盤！

一國兩制香港北京
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