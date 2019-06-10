敬老卡縮水對盧秀燕很傷？ 市府：研擬調高計程車費補助

2019-06-10 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長盧秀燕施政滿意度，遠見雜誌民調結果不佳，市議員張滄沂、尤碧鈴今天在總質詢時指出，原因是敬老愛心卡福利縮水，計程車資從1000元內全額補助改為每趟50元，地方一片罵聲，對盧秀燕很傷！盧秀燕表示，若敬老愛心卡全額補助計程車資「過幾年台中市就破產了。」

社會局長李允傑指出，敬老愛心卡補助須符合公平正義，才能永續經營，社會局將與財主單位研議，若財政許可「希望明年將計程車資補助提高到起跳價。」

張滄沂表示，原本持敬老愛心卡搭乘計程車，車資每月1000元內全額補助，但新市府上任後，改為補助每趟50元，讓65歳以上市民認為福利縮水，老人相當不滿，對盧秀燕損傷很大。

尤碧鈴說，不但計程車資問題，另取消診所免掛號費，只維持免部分負擔扣抵50元，又招來地方一片罵聲，盧秀燕施政滿意度差，「關鍵就是敬老愛心卡。」

盧秀燕表示，如果台中市財政好，什麼福利都可以答應，但若計程車資每月1000元全額補助，敬老愛心卡預算1年需要40億元。

她說，以目前市府的舉債額度計算，大約3、4年就用完「台中市就會破產」不是市府不願做，而是沒辦法。