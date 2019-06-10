柯文哲酸：民調低綠營為何納我？ 王世堅嗆：怕你寂寞啦

2019-06-10 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選激烈，台北市長柯文哲至今尚未鬆口是否參選，不過今卻自爆，自己最近在看民調，有個奇怪的民調，也就是在一對一的情況下，「我會贏高雄市長韓國瑜很多」，被外界視為是在向綠營喊話。

柯文哲今下午赴議會總質詢時，多名綠營議員質疑為什麼突然間在這個時機點「自爆民調」，柯文哲卻推說「是媒體問的」，不過立刻遭市議員吳沛憶打臉，質疑媒體根本就沒有問。

柯文哲被問到啞口無言，最後只說不曉得，每天講話也沒有一定在想什麼，就是隨便講講，剛好有看到那個資料。

市議員王閔生質疑，所以是打算要選總統嗎？柯文哲則說，還沒有確定選總統，就是繼續每天過自己的生活。

市議員王世堅則是嗆柯，之前最新民調，柯文哲的市政成績只有48分，這叫做死當，哪裡來的信心覺得自己的民調會贏，是不是因為氣候丕變，突然下雨，所以你就臨機一動，胡言亂語？

對此，柯文哲則說，自己的民調很低，不知道為什麼民進黨中央一直把他放在對比式民調裡面，不如議員去勸民進黨中央，不要再把自己放在對比式民調裡面。

王世堅則是回酸說，這是因為怕你寂寞，「對你心理治療」；柯文哲笑回，自己當過17年台大外科加護病房主任，「我心裡很健全」。

王世堅隨後也嗆柯文哲，都是「龜孫子兵法」，這是邪魔歪道，因此送上正版的孫子兵法，要柯好好研讀；柯文哲則是笑說「你這樣子我以後會更厲害」，王世堅則說「放心好了，最厲害的那一頁我撕掉了」，雙方唇槍舌戰，你來我往，互不相讓。

王世堅還批評柯文哲是「揮揮衣袖沒有任何政績」，反觀前任市長郝龍斌，起碼都還有個「祝你好孕」。