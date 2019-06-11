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故宮南院風華不再，政府怎麼救？

2019-06-11 00:00聯合新聞網 嘉義訊

國民黨立委初選嘉義縣海區參選人林江釧日前針對嘉義縣鄉親進行語音民調，詢問嘉義鄉親有沒有覺得故宮南院儼然成為一座蚊子館？其中高達66.54%過半數的鄉親表示故宮南院已經變成蚊子館，林江釧反問蔡政府，這麼多鄉親都覺得故宮南院發展不如預期，中央還要自我感覺良好的認為故宮南院還稱不上蚊子館嗎？

圖／林江釧辦公室 提供
圖／林江釧辦公室 提供
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當年政府下重本花了79億建造故宮南院，2015年風光啟用，至今即使院方祭出休假日免門票即可入場的優惠欲吸引民眾前往參觀，但參觀人數還是年年遞減，2018年的總參觀人次僅76萬人！相較於2016年時的147萬人次，銳減近70萬人，平日入場遊客數甚至不到300名，令人唏噓。不僅如此，蔡政府為了解決故宮南院參觀人數銳減問題，還異想天開的打算在2020年整修故宮北院封館三年，並將著名的展覽品將移至位於嘉義的南院展出，吸引遊客前往南院參觀。但是，這真的是長遠之計嗎？

林江釧表示：「三年後這些展覽品就必須移回北院，北院交通方便，又位居熱鬧的士林，人潮會再度回流。到時我們南院又將被再度棄之不顧了？北院展覽品移至南院，即便三年可帶動南院的觀光人潮，然而要如何延續此波熱潮，政府必須有相關因應對策，總不能往後年年動員百萬學子遊南院動員活動來填充人數吧？故宮南院的定位是一個具國際化、現代化的亞洲藝術文化博物館，如何能協助南院發展出自己的特色，這點是否該先防患未然？亦或者為故宮南院另謀出路，將其改做為總統的南部辦公室又有何不可呢？」

圖／林江釧辦公室 提供
圖／林江釧辦公室 提供
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故宮南院除了入館人數銳減外，更間接影響周邊的商圈，特別是當地旅遊業者，即便旅館推出一晚500元的促銷，都無法振興周邊經濟。南院耗時了許久才開幕。林江釧再次呼籲蔡政府正視故宮南院的發展慘況，2001～2015耗時14年經歷兩黨的波折才產生的故宮南院，如今真的就要這樣繼續沒落嗎？政府如今該做的是想想如何替我們的南院走出國際、走出自己的特色，亦或者適時的轉型，努力促進城鄉之間的發展平衡，這才故宮南院的長遠發展之計。

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