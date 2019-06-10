親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
藍營初選白熱化
韓國瑜花蓮造勢
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

蘇嘉全接見中美洲議會議長 盼雙方情誼持續發熱

2019-06-10 15:25中央社 台北10日電

立法院蘇嘉全今天會見中美洲議會議長艾瑪雅，蘇嘉全表示，台灣珍惜與中美洲及加勒比海國家深厚的友誼，期盼這份情感轉化成相互支持的堅定力量，讓雙方的情誼持續發光發熱。

蘇嘉全今天在立法院秘書長林志嘉、外交部次長曹立傑、拉美司長俞大㵢等陪同下，會見艾瑪雅(IrmaSegunda Amaya Echeverría)一行，並擔任「立法院中美洲議會觀察員」民進黨立委陳曼麗宣誓儀式見證人。

蘇嘉全在致詞時表示，中美洲議會致力推動中美洲地區的和平與穩定，敦促區域內各國團結與整合。成立以來積極促進會員國間的對話，並對區域的繁榮與進步卓具貢獻，他對此表達由衷的敬佩。

蘇嘉全說，立法院在1999年成為中美洲議會永久觀察員後，除透過外交部及駐外使館與各會員國經常參與議會所辦相關會議及活動外，也邀請中美洲議會議長率團來台訪問，建立雙邊穩健的互動。

他說，為進一步提升雙方友好合作關係，立法院在去年7月與中美洲議會簽署「中華民國(台灣)立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，聯結台灣與中美洲議會各會員國發展自由民主體制的精神、服膺人權價值並增進人民福祉。

蘇嘉全表示，台灣珍惜與中美洲及加勒比海國家既有的深厚友誼，同樣期盼這份情感轉化成彼此在國際間相互支持的堅定力量，讓中美洲議會與立法院的誠摯情誼持續發光發熱。

艾瑪雅則表示，此次中美洲議會訪台行程非常重要，藉由訪問重申及強化中美洲議會及中華民國(台灣)繼續深化雙方友誼及合作的立場，也藉由此次機會代表中美洲各國政府及人民感謝台灣長期透過各項合作及計畫，協助區域間各國發展並直接或間接的深化中美洲及加勒比海區域在和平、民主的發展。

艾瑪雅也向蘇嘉全強調，中美洲議會希望繼續強化台灣及中美洲的雙邊關係，也希望區域內國家能在和平、民主制度下繁榮發展，這樣同樣的理念及價值觀是中美洲及加勒比海地區與遠在太平洋另一端的台灣緊密連結在一起的原因，並在同樣的精神下攜手合作為雙邊人民謀求更多的福祉。

立法院蘇嘉全
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

蔡正元：台灣早有送中協議十年了 難道已香港化十年？

2019-06-10 15:52

最新民調！台中市「三腳督」 柯文哲稱霸藍綠

2019-06-10 14:20

打臉蘇貞昌一群人？蔡正元：台灣10年前就有送中協議了

2019-06-10 16:35

強調蔡賴顧主權 卓榮泰批韓國瑜不知「反送中」

2019-06-10 16:27

總統支持「反送中」卻無作為 周錫瑋：臉書治國？

2019-06-10 16:17

敬老卡縮水對盧秀燕很傷？ 市府：研擬調高計程車費補助

2019-06-10 15:43

柯文哲酸：民調低綠營為何納我？ 王世堅嗆：怕你寂寞啦

2019-06-10 15:32

柯文哲：一國兩制在台灣沒市場

2019-06-10 15:12

盧秀燕最新民調！泛藍民眾滿意度71.2%、泛綠僅15.2%

2019-06-10 15:06

影／英皇過境全段封道？新北議員批不該維安過度

2019-06-10 14:49

韓國瑜發表「反送中」看法 陳致中批避重就輕

2019-06-10 14:48

影／退黨另組新政黨？黃國昌否認：先進行A、B計畫

2019-06-10 14:42

國會動物保護貢獻獎 藍綠5立委獲獎

2019-06-10 14:21

柯文哲出席餐會 一旁坐張富美幾乎零互動

2019-06-10 13:57

和黃國昌「公開」談合作？柯P：等要選總統再來談

2019-06-10 13:50

聖文森當選UN非常任理事國 吳釗燮推文恭賀

2019-06-10 13:48

時力分裂?黃國昌提A、B計畫

2019-06-10 13:48

柯：有個奇怪民調 一對一我贏韓很多

2019-06-10 13:46

觀察站／沒母雞、單一選區 時力陷困境

2019-06-10 13:45

黃國昌指屏縣府包庇養雞場 要求監察院糾正

2019-06-10 13:42

柯文哲對決韓國瑜贏很多？柯昱安：外部機構數據

2019-06-10 13:04

影／恐釀退休潮 全教總批民進黨亂砍公教補償金

2019-06-10 12:49

被館長爆料將組白色聯盟 黃國昌：有接觸，但不是我

2019-06-10 12:37

退出時代力量組新政黨？黃國昌：提AB計畫

2019-06-10 12:37

韓國瑜不知反送中 王定宇：乖巧聽話北京一定欣賞

2019-06-10 12:35

只拜廟不治國？ 蔡英文反擊：不尊重民間的宗教習俗

2019-06-10 11:56

陸委會禁參加海峽論壇 曾永權：非常荒謬

2019-06-10 11:38

馬英九批蔡英文能源政策 「謙卑再謙卑成經典笑話」

2019-06-10 11:23

向綠營喊話？柯P：民調說一對一我會贏韓國瑜很多

2019-06-10 11:15

韓國瑜「不曉得」反送中遊行？ 柯P酸：打開電視就看得到

2019-06-10 11:12

立院下周臨時會 藍綠再戰公投法？

2019-06-10 00:35

無關退黨？ 時力黃國昌擬組第3勢力

2019-06-10 00:28

聯合國氣象大會遭取消資格 朱立倫：惋惜更憤怒

2019-06-09 22:42

賴清德聲援香港反送中 譴責中國戕害人權

2019-06-09 21:59

蔡英文聲援香港反送中遊行：堅持決定自己命運的權利

2019-06-09 21:50

台專家參加氣象大會遭取消 總統：傷害兩岸關係

2019-06-09 18:47

郭台銘批蔡英文 用黨軍之名侮蔑將士

2019-06-09 16:52

看韓花蓮造勢 柯文哲：不會如法炮製

2019-06-09 15:27

盧秀燕滿意度低 藍議員促覺醒

2019-06-09 15:21
看更多

熱門文章

與韓國瑜漸行漸遠 王金平心頭好悄悄換成他？

2019-06-10 08:00

蔡正元：陸工程師說國道六號延伸花蓮 一點問題沒有

2019-06-10 10:36

國道六號不可行？ 韓國瑜：是花蓮人的迫切渴望

2019-06-09 20:05

香港反送中遊行 郭台銘：一國兩制失敗

2019-06-09 22:20

段宜康：民調結束誰再搞東搞西 大家陰曹地府見

2019-06-09 19:59

國民黨公布總統初選名單 盼5位參選者口不出惡言

2019-06-10 10:15

韓國瑜回應反送中遊行「我不曉得」 林濁水酸：嚇成那樣像話嗎？

2019-06-10 08:44

王金平退出初選會與郭台銘合作？謝龍介：下策

2019-06-09 17:34

「長男次男」凱道街訪遭控造假 短髮正妹回應了

2019-06-09 22:28

國六東延花蓮？張善政：有先例 ，技術會進步

2019-06-10 10:53

林佳新叫陣賴清德：不還巴拉刈的候選人 農民明年拒投

2019-06-09 20:56

過去貼藍現在向綠？孫大千：蔡英文把國軍變「黨軍」

2019-06-10 08:46

失速列車？唐湘龍憂韓國瑜像普悠瑪正在高速過彎

2019-06-10 12:12

最新民調！台中市「三腳督」 柯文哲稱霸藍綠

2019-06-10 14:20

前國防部長：公開挺蔡的蘇院長、陳菊、鄭文燦應下台

2019-06-10 11:12

發香包人氣高 郭台銘：只有與韓國瑜合作才能贏

2019-06-09 19:06

向綠營喊話？柯P：民調說一對一我會贏韓國瑜很多

2019-06-10 11:15

九合一選後沒感謝？ 韓國瑜：可能覺得我謝的不夠

2019-06-09 20:06

當總統後高雄未來會如何？ 胡幼偉三問韓國瑜

2019-06-10 09:58

韓國瑜回應「反送中」說不知道 郭台銘：我不意外

2019-06-10 12:06

「奇策盟」花蓮動員挺韓？ 柯家聲：奇策盟暫解散並未挺韓

2019-06-09 16:56

顏擇雅示範「唯一支持蔡英文」教戰守則 且為她不追劇

2019-06-09 17:30

郭台銘：若不訂好初選機制 王金平事件會再發生

2019-06-10 12:08

韓國瑜「不了解」反送中 郭台銘：被某特定媒體操控

2019-06-10 14:07

嘉義太保市長：蔡英文的改革「不癢的一直抓，真的癢的都不抓」

2019-06-09 21:49

新聞眼／英德民調見真章 綠營焦慮最高點

2019-06-10 00:54

花蓮造勢沒有年輕人？ 王欣儀發5張合照挺韓國瑜

2019-06-10 12:37

退出時代力量組新政黨？黃國昌：提AB計畫

2019-06-10 12:37

郭台銘籲建立候選人備案機制 遭黨中央打槍

2019-06-10 10:44

老人被家暴 10年增4倍…「恐懼老年」埋隱憂

2019-06-10 00:14

韓國瑜「不曉得」反送中遊行？ 柯P酸：打開電視就看得到

2019-06-10 11:12

郭台銘批蔡英文 用黨軍之名侮蔑將士

2019-06-09 16:52

影／晚到嘉義人更多 賴清德：得人心者才能得天下

2019-06-09 21:28

韓國瑜是英雄還是狗熊？宅神點出這個關鍵

2019-06-10 14:57

被王金平不參加初選嚇到 曾永權：聽完說明非常敬佩

2019-06-10 10:45

蔡提國軍過去跟綠不親 藍批：三軍統帥不及格

2019-06-10 00:20

鄭麗君vs.盧秀燕！ 文資界為神岡林宅求救文化部

2019-06-10 08:52

民進黨總統初選民調 今起跑

2019-06-10 00:41

影／韓粉造勢恐分化藍營？ 吳敦義：盼活動利於最後整合

2019-06-09 17:44

紀德艦爆性愛影片外流 兩士官兵遭撤職汰除

2019-06-10 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top