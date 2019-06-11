林江釧：「我嘉義我驕傲」代表國民黨當仁不讓

2019-06-11 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



國民黨嘉義縣海區立委初選作業將啟動，中央文傳會副主委林江釧，加緊腳步為出線賣力催票。林江釧上屆代表國民黨參選立委，在當時國民黨「大逆風」的處境下，仍取得六萬多高票惜敗，本屆被地方視為「國民黨嘉義最強悍將」。林江釧近日除了找來新北市長侯友宜與台南市黨部主委謝龍介同框推薦，在海區各主要路口設置「名人及議題」大型看板，並持續做了多項電話語音民調，其中治水民調結果出來後，更邀請前內政部部長李鴻源到東石，親自與鄉親面對面講談治水策略。

圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

過去幾年來林江釧不只服務在鄉里，也長期關照地方弱勢族群，為了此次初選更特別組成「釧起嘉義幸福的小蜜蜂」車隊，主要是與在地「社團法人嘉義縣殘障自強協會」成員們一起合作所組成，在市區繞行掃街、宣傳吸引民眾目光。

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林江釧表示，「讓偏鄉走向國際，資源走進嘉義」是他扛起責任至今不變的初衷，感謝這群「小蜜蜂」將熱情的代替他深入大街小巷掃街問候鄉親，爭取更多人的支持，讓嘉義翻轉，藍天再現！最後也不忘再次提醒鄉親「電話民調，請唯一支持林江釧！」因為他知道上屆參選有六萬多名嘉義鄉親挺林江釧，就是期望他能改善三十年不變的嘉義；過去三年，地方依然艱困，但是林江釧讓嘉義鄉親們全看見，他不斷找機會為嘉義鄉親在中央發聲，踏踏實實讓地方的需要被看見！如今風起，國民黨重返執政的契機就在眼前，嘉義需要不同的聲音、需要認真為「嘉鄉安全，大家有錢」打拼不算計的人！