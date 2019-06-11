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滯洪兼顧美觀，林江釧盼打造「生態滯洪池」

2019-06-11 00:00聯合新聞網 嘉義訊

國民黨嘉義縣立委參選人林江釧長久以來關注嘉義縣淹水議題，5月底更特地邀請治水專家李鴻源至嘉義縣暢談治水經驗，由此可見林江釧關心家鄉經常性淹水問題格外用心，盼能為嘉義縣找出治水妙方。然而，治水是門大學問，並非錢砸的多，效果就會好，使用的方法、治水策略的不同，將直接影響治水成效的高低，嘉義縣立委參選人、國民黨文傳會副主委林江釧提出，打造生態公園性質的滯洪池，不僅可達到滯洪功效，更可協助嘉義縣農漁民轉型觀光休閒業，提升嘉義縣觀光產值。

圖／林江釧辦公室 提供
圖／林江釧辦公室 提供
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林江釧表示：滯洪池的作用為大雨來襲時的即時儲水空間，將來不及排出的水量暫置，避免瞬間大雨導致排水系統失能進而導致淹水，是一種作為降雨期間調節、延緩洪水的到來，進而避免水患。此外，在台灣有許多生態公園兼具滯洪功能，滯洪池以中台灣有名的秋紅谷為例，秋紅谷不僅擁有滯洪功能，還藉由周邊造景、綠化、展演空間等強化其美觀性，讓座落於市區內的滯洪設施也兼具地景美觀的效果。

最後，除了滯洪生態公園是一個嘉義縣能夠參考學習的方向，林江釧再次強調，嘉義縣對滯洪池需求的急迫性，對淹水等天災事件，去年中央政府，要蓋三十多座滯洪池，其中五座要落在嘉義，但現在已經一年過去了，最快年底才能夠完成一座！其餘四座仍遙遙無期，若無法加緊腳步，面臨大雨嘉義又將成為台灣威尼斯。

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