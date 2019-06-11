嘉義縣鐵路高架化 林江釧：進度太慢

2019-06-11 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



嘉義縣民雄至水上鄉鐵路高架化一直受到許多嘉義縣民期待，然而鐵路高架時程延宕一拖再拖，國民黨嘉義縣立委參選人林江釧針對嘉義縣鐵路高架化進度快慢與否進行電話語音民調，發現有高達82.26%民眾認為嘉義縣鐵路高架化進度過於緩慢，對此林江釧認為有必要針對現行提出的方案做整體性檢討，究竟是財政方面無法負擔，亦或是在辦理可行性評估中縣府提出的方案不夠周詳，還是交通部執行進度緩慢，導致嘉義縣地區鐵路高架化直至目前為止仍僅止於「口頭承諾」，恐怕嘉義縣鄉親要看到鐵路高架還有得等。

圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

林江釧表示：嘉義縣鐵路高架化不僅可釋放區域空間讓土地能夠有效的利用，更可帶動周邊產業發展，過去前後任交通部長與多位官員前來針對嘉義縣鐵路高架化辦理說明會，縣府也曾多次要求交通部應在最快時間內完成嘉義縣鐵路高架化可行性評估報告審查，但至今卻一直都沒下文。直至今年5月交通部長林佳龍應邀出席鐵路高架化延伸計畫說明會，再次喊出要在今年11月完成核定的承諾，此舉動不免讓人質疑，交通部允諾審核鐵路高架計畫只是喊喊而已？亦或者又是每到選前就瞞天亂開的空頭支票？另外，交通部要縣府在五月底提出可行性評估修正報告，另一方面縣府則是要交通部儘速核定，中央、地方互踢皮球，究竟是地方提出的可行性報告不可行，還是中央漠視遲遲不盡速處理。

最後，林江釧認為，按照預定期程若順利審查、環評，嘉義縣民雄至水上鄉的鐵路高架化可於109年12月底動工，但今年都已經過了半年，連最初的可行性報告都還未通過審核進度嚴重落後，嘉義縣鄉親要看到鐵路高架「還有得等」。