嘉義海區立委初選林江釧提四大願景

2019-06-11 00:00 聯合新聞網 嘉義訊



國民黨立委初選嘉義縣海區參選人林江釧上周前往嘉義縣黨部，完成嘉義縣立委提名初選登記作業，決心出戰長期被藍營視為艱困的嘉義縣選區， 2016年林江釧第一次參選立委以六萬多票高票落選，這次整裝再出發期望能翻轉嘉義縣，讓嘉義縣鄉親能夠過好日子，對此林江釧也提出這幾年嘉義縣待解決未解決的問題。

圖／林江釧辦公室 提供 分享 facebook

故宮南院解套，擺脫蚊子館稱號故宮南院的定位是一個具國際化、現代化的亞洲藝術文化博物館，卻有高達66.54%過半數的鄉親表示故宮南院已經變成蚊子館，未來如何能協助南院發展出自己的特色，這點是否該先防患未然？亦或者為故宮南院另謀出路，將其改做為總統的南部辦公室又有何不可呢？政府如今該做的是想想如何替我們的南院走出國際、走出自己的特色，亦或者適時的轉型，努力促進城鄉之間的發展平衡，這才是故宮南院的長遠發展之計。

加速滯洪池建設進度，治水救嘉義滯水是門大學問，並非錢砸的多，效果就會好，使用的方法、治水策略的不同，將直接影響治水成效的高低，嘉義縣目前滯洪池建設進度嚴重落後，五座滯洪池僅一座執行，其餘四座無消無息。除了加快建設速度外，林江釧建議結合觀光休閒打造生態公園性質的滯洪池，不僅可達到治水功效，更可協助嘉義縣農漁民轉型觀光休閒業，提升嘉義縣觀光產值。

鐵路高架化，釋放區域空間嘉義縣鐵路高架化不僅可釋放區域空間讓土地能夠有效的利用，更可帶動周邊產業發展，但目前有高達82.26%的嘉義鄉親認為鐵路高架化進度過於緩慢，對此林江釧認為有必要針對現行提出的方案做整體性檢討，究竟是財政方面無法負擔，亦或是在辦理可行性評估中縣府提出的方案不夠周詳，還是交通部執行進度緩慢，導致嘉義縣地區鐵路高架化直至目前為止仍僅止於「口頭承諾」。

偏鄉走向國際、資源走進嘉義長期以來中央總是漠視嘉義縣，不論是經濟、交通還是水利建設總是一拖再拖，導致嘉義縣對比起其他縣市，幸福指數是倒數第一名。嘉義縣是農業大縣，林江釧願意成為藍營最強戰將，做鄉親、農漁民、基層的代言人，到國會發聲、爭取權益。

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最後，林江釧表示，國民黨2020年最重要是要以勝選為目標，國民黨有責任推出最強人選，撥亂反正、重返執政、找回經濟繁榮。目前依國民黨中央初選規則，立委初選高達9成都用全民調產生，之所以會爭取採用全民調，就是因為不排藍、排綠的全民調，是現有的初選制度中最能夠貼近未來真實選舉投票的模擬方式。站在選舉實務的層面，採用全民調，比較能夠表現出候選人個人特質與議題操作能力，爭取民眾支持的真實戰力，找到最適合、最有希望勝選的候選人。