盧秀燕最新民調！泛藍民眾滿意度71.2%、泛綠僅15.2%

2019-06-10 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



美麗島電子報民調發布最新民調，台中市長盧秀燕上的施政滿意度為38.0%滿意、不滿意47.8%，但就受訪者政治立場，泛藍民眾有71.2%滿意盧的施政表現、19.7%不滿意，中立民眾31.4%滿意盧市長、45.1%不滿意，泛綠民眾有15.2%滿意盧市長施政表現、76.7%不滿意。

美麗島最新民調指出，與去年11上旬台中市民調同題結果對照，民眾對盧秀燕的信任增加2.6個百分點，不信任的比率卻陡增18.6個百分點。