議員批總統維安過度 網友PO韓國瑜搭高鐵親民照

2019-06-10 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



2020總統大選，藍綠兩方參選人為造勢活動南北跑場，新北議員陳明義批評，總統維安固然重要，但不該全面封閉，也有網友表示，以前總統維安只有戒護沒有封路，並PO出照片表示，他朋友參加6月1日韓國瑜台北凱道造勢大會，發現韓國瑜沒有利用權勢，跟著民眾一起搭高鐵站著回家，顯示兩樣情。

陳明義於5月30日在臉書（https://www.facebook.com/imingyi/videos/vb.109032472496866/454616701779740/?type=2&theater）PO文表示，總統蔡英文為了造勢趕場，全段封閉國道且頻率極高，造成用路人的困擾，儘管總統維安非常重要，但不該全段封閉，而是維持兩線道快速通過。

就有網友在底下PO文表示，一名韓粉的朋友在參加完6月1日韓國瑜凱道造勢大會後，想要搭乘高鐵自由座回家，原本以為會有位子，沒想到人數眾多，只能一路站回去。