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全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

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議員批總統維安過度 網友PO韓國瑜搭高鐵親民照

2019-06-10 14:48聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

2020總統大選，藍綠兩方參選人為造勢活動南北跑場，新北議員陳明義批評，總統維安固然重要，但不該全面封閉，也有網友表示，以前總統維安只有戒護沒有封路，並PO出照片表示，他朋友參加6月1日韓國瑜台北凱道造勢大會，發現韓國瑜沒有利用權勢，跟著民眾一起搭高鐵站著回家，顯示兩樣情。

陳明義於5月30日在臉書（https://www.facebook.com/imingyi/videos/vb.109032472496866/454616701779740/?type=2&theater）PO文表示，總統蔡英文為了造勢趕場，全段封閉國道且頻率極高，造成用路人的困擾，儘管總統維安非常重要，但不該全段封閉，而是維持兩線道快速通過。

就有網友在底下PO文表示，一名韓粉的朋友在參加完6月1日韓國瑜凱道造勢大會後，想要搭乘高鐵自由座回家，原本以為會有位子，沒想到人數眾多，只能一路站回去。

這名朋友本來還因沒位子坐而不開心，沒想到轉頭一看，竟發現高雄市長韓國瑜就跟他站在同個車廂，讓他當場驚訝，一個市長居然沒有利用權勢，要求特別待遇，就跟一般庶民一樣，搭乘大眾運輸回家，也沒有因為自己的身分地位要求座位，非常平民的跟著大家站在車門。

新北議員陳明義批評總統蔡英文為選舉趕場，動用總統維安全段封閉國道，就有網友PO出...
新北議員陳明義批評總統蔡英文為選舉趕場，動用總統維安全段封閉國道，就有網友PO出照片表示，高雄市長韓國瑜凱道造勢後，不但不利用權職，還與民眾一起搭乘高鐵站著回家。圖／截自議員陳明義臉書粉絲團
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新北議員陳明義批評總統蔡英文為選舉趕場，動用總統維安全段封閉國道，就有網友PO出...
新北議員陳明義批評總統蔡英文為選舉趕場，動用總統維安全段封閉國道，就有網友PO出照片表示，高雄市長韓國瑜凱道造勢後，不但不利用權職，還與民眾一起搭乘高鐵站著回家。記者林澔一／攝影
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韓國瑜高鐵
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