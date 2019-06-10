觀察站／沒母雞、單一選區 時力陷困境

2019-06-10 13:45 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 林麗玉



時代力量立委黃國昌傳出考慮退黨，另找人籌組第三勢力。其實時代力量創黨以來，黨內路線分歧，黃國昌另找人籌組第三勢力，或許從年初宣布不續任黨主席，就埋下伏筆，現正值黨內提名的敏感時機，黃國昌的出走意圖愈來愈明顯。

曾有網友說：「沒有黃國昌的時代力量就不是時力」，當年太陽花學運後，時力以結合第三勢力為號召，目標讓國民黨立院席次不過半，不過如今，國會是民進黨席次過半，當年被視為大綠、小綠的合作關係，自2017年勞基等修法，時力與民進黨間出現立場上的衝突，內部路線爭議趨多，加上2018九合一選舉，時力北市黨部主委林昶佐及候選人，跟「兩岸一家親」的柯文哲愈走愈近，時力的路線歧見聲音更大。

時代力量身為立法院第三大黨，卻有兩大困境，一是沒有母雞，另外就是選舉制度採單一選區。黃國昌考慮退黨、另找人籌組第三勢力的想法，只是反映時代力量的困境。首先，藍綠初選打得火熱，柯文哲也可能參選，在立委總統合併選舉下，時力在總統選戰缺席，沒有母雞拉抬立委選戰，第三大黨地位是否能保住，確實可慮。

其次，在單一選區的背景下，小黨在區域選舉很難有勝出空間。時力上次當選三席區域立委，有賴民進黨的禮讓。但這三年時力和民進黨若即若離，二來再靠禮讓生存，政黨主體性何在？另起爐灶，也就成了選項之一。只

畢竟2016與2020時空背景不同，加上當年的大小綠實力，也在2018民進黨大選慘敗、時力爭取更多議員席次後，產生化學變化，時代力量要怎麼走出自己的路？但走自己的路是加速萎縮，或者殺出一條血路，就很難說了。