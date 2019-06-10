影／恐釀退休潮 全教總批民進黨亂砍公教補償金

2019-06-10 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



公教補償金即將於6月30日到期，而預計召開的立法院臨時會是最後的修法機會。全國教師工會總聯合會理事長張旭政今天表示，補償金與年金改革沒有關係，「民進黨把補償金砍掉簡直是亂砍一通」。臨時會中，民進黨委員有八成委員提案支持回復補償金，就請讓提案通過，不要打假球。

全教總今天上午開記者會，「如果民進黨對公教人員還有一點良心，就請將補償金案逕付二讀。」國民黨立委柯志恩表示，國民黨居絕對支持補償金法案，八成民進黨立委也認為砍得太過分，因此簽案連署。

她說，連行政院前院長賴清德在昨天的政見發表會上也說年改可以微調，那就請賴清德好好告訴民進黨總召柯建銘和蔡英文總統，盡快讓補償金案逕付二讀，還給公教人員一個公道，「補償金是公教人員理所當然應該得到的。」

國民黨立委蔣萬安也說，補償金當時的設計背景是希望讓教師留在職場更久，但現在反而變相懲罰繼續留在職場的教師，造成很多教師非常恐慌，搶趕在7月1日前退休，恐形成退休潮。呼籲民進黨不要打假球，呼籲民進黨不要罔顧民意，應讓補償金在臨時會完成修法。

張旭政說，公教補償金是民國84、85年年改時，為了讓改革順利，因此對於當時已經在職的資遣軍公教人員給予一定的補償而設計的制度。因此，補償金只有在民國69年至84年間已經在職的軍公教才有的補償制度，與年金改革沒有關係，本不應該在此次改革中刪除。況且，本此對於補償金的做法，有已退、在職的不平等，軍人、公教的不平等，根本是錯誤的亂改。

張旭政表示，本案從107年4月10日以來，總共有12案提議回復，其中國民黨立委主提6案，民進黨立委主提4案，親民黨團提1案，無黨籍立委主提1案，但都無法在委員會排入審查，更不用說是進入二、三讀討論。國民黨黨團雖然多次動議將補償金案逕付二讀，但屢遭民進黨團已多數加以否決，不禁令人懷疑，民進黨內，到底是哪位獨裁者在阻擋補償金法案通過？