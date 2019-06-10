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退出時代力量組新政黨？黃國昌：提AB計畫

2019-06-10 12:37聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量立委黃國昌是否退黨，另找人籌組第三勢力？黃國昌今天表示，他最近請益之旅的目標，是希望台灣有新的國會，制衡藍綠兩大黨不再傲慢。黃也提出A、B計畫，A計畫就是請益更多第三勢力朋友，加入時代力量，但這目標有兩大障礙，第一是如何拿掉小綠標籤？第二，時力是否自己要走小綠路線？

至於A計畫若無法達成，黃透露，目前有另外一群人想要成立另外政黨「白色聯盟」，也已與他接觸，對於是否退黨？黃表示，他未必會參與B計畫當中。另外，對於台北市長柯文哲表示可以來談合作，黃表示，若柯文哲對公共政策有興趣，可以坐下來公開對談，針對未來台灣走向，2020需要什麼樣國會、代議制度能不能站在人民，而非黨派財團，若柯市長有興趣，黃說，他的誠意還在，可以公開談一次。

黃國昌日前直播提及，若時代力量變「小綠」、或決定走「小綠路線」，他會離開時代力量。館長也爆黃有退黨考慮，黃國昌今天出面回應，黃提到，他去年就曾講過，「若時力要做小綠，他會毅然決然離開」。黃提到，為了達成2020有足夠力量的第三勢力目標，他正展開請益之旅，館長是第二站，會持續徵詢，預計下周才會結束。對於是否退黨、另找人籌組新政黨？黃提到，他與黨主席邱顯智有聊這問題，邱希望A計劃可以成功，不過並不容易，因取決很多因素，黃提到，目前他就是要利用自己現有力量，盡可能找更多志同道合朋友完成目標。

黃提到，對於時代力量來說，若能拿掉小綠標籤，走出自己道路，獲得更多朋友認同支持，這是上策，但若不做到，他也不要因此放棄對這目標的努力，看是否與其他政黨，以其他方式加以合作，但黃並無正面回應是否退黨說。

黃表示，若柯文哲對公共政策有興趣的話，可以坐下來公開對談，針對未來台灣走向，2020需要什麼樣國會，代議制度能不能站在人民，而非黨派財團，若柯市長有興趣，黃說，他的誠意還在，可以公開談一次，不會被斷章取義。

時力黨中央表示，邱顯智主席與黃確實就黨的未來發展進行討論，黃從未提及退黨，甚至持續為時代力量 2020大選布局努力中。邱與黃皆認為，應該努力於擴大第三勢力的社會基礎，找尋更多志同道合的夥伴加入，走自己的路。

時代力量立委黃國昌今天否認退黨組第三勢力說，黃國昌今表示，他提出AB計畫， 希望...
時代力量立委黃國昌今天否認退黨組第三勢力說，黃國昌今表示，他提出AB計畫， 希望讓台灣有新的國會，制衡藍綠兩大黨，甚至北市長柯文哲有興趣也可公開談。記者／林麗玉攝影
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