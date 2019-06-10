破除滅香謠言 蔡英文：就是總統到廟裡拿著香參拜

2019-06-10 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今接見「社團法人台灣道教門派聯合總會幹部、各協會理事長及道教宮廟負責人」，對於最近到各地訪視、安排拜廟卻遭批評太常拜廟，沒有在治理國家等說法，她表示不太贊同，因為這樣的說法，不僅不是事實，更是很不尊重民間的宗教習俗。

蔡英文致詞時先感謝道教界多年來，全力把各宮廟串連起來，共同協助、轉介急難個案訪視，並且辦理各種慈善活動，把政府的力量延伸到有些政府沒有辦法做到的地方，她要代表政府表達最誠摯的感謝。

對於近日經常到各地訪視，也多半會安排拜廟，卻遭批評，認為總統太常拜廟，沒有在治理國家。蔡英文說，其實她不太贊同，也認為這樣的說法，不僅不是事實，更是很不尊重民間的宗教習俗。

蔡英文進一步解釋，宗教有安定人心的力量，政府更要努力讓人民都能安居樂業。這幾年，主權有守住，經濟在成長，國家的財政越來越穩定，社會安全網也一步一步在建構。國防戰力再提升，外交國際上的支持也越來越多。

對於沒在做事的說法，蔡英文則認為，有些事情1、2年看不出來，但是現在第3年，「三年有成」，一個好的政策，從規畫到有感，常常需要三年、有時候更長的時間，「說我們沒在做事，她沒辦法接受，相信大家也相信我們都是認真努力的人。」

蔡英文說，政府做事，當然也需要跟大家討論、說明，而廟宇是台灣地方民間信仰的中樞，廟埕就是大家最常聚集的地方。有人聚集的地方，就是最多人在討論公共事務的地方。所以要了解基層的民意，就一定要到廟宇去，「求神保平安，聽人講意見」。