【重磅快評】黑韓王小姐、黑郭美國人的「反白」效果

2019-06-10 11:35 聯合報 主筆室



藍綠黨內總統初選打到如今，自家人殺到見骨見血自不在話下，不過相較民進黨偏重於民調規則面的殺伐，國民黨方面顯然更多了來自各方的對於參選人個人的抹黑。不過隨著選民愈來愈見怪不怪，類似的抹黑不僅難以奏效，只怕還可能「反白」被抹黑者。

影射韓國瑜有婚外情的「新莊王小姐」事件就是一顯例。美麗島電子報董事長吳子嘉五月底爆料韓國瑜婚外情對象「王小姐」，立場特定媒體隨之附和，追蹤報導關於「新莊王小姐」的一切，例如曾結過婚也有一孩子，因韓國瑜親信黃文財居中牽線認識，兩年前檢調辦北農菜蟲案其中一個神秘搜索地點就是王小姐家等等。繪聲繪影、講得好似身韓貼身隨扈親歷其境。

韓國瑜並不孤單，黨內初選最大對手黑郭台銘這兩天也被黑，網路流言繪聲繪影指郭可能有美國籍、新加坡籍甚或其他國國籍，並指一旦郭台銘於國民黨黨內初選時出線，屆時民進黨政府只要證明郭台銘曾經放棄中華民國國籍，中選會就可以直接淘汰郭台銘，讓蔡英文輕鬆連任。

不過這些「黑言黑語」真能達到效果嗎？早年資訊傳遞沒那麼迅速方便，於選前放暗箭或能達到讓被黑者措手不及的效果，如今還能這樣玩？更重的是，真正有效的爆料，關鍵仍在於必須掌握類似「致命一擊」的具體事證，才能掌握主動權，慢慢「擠牙膏」；若僅「說故事」來黑，往往只會適得其反。

黑韓的「新莊王小姐」正是如此，吳子嘉的爆料反讓韓國瑜掙脫先前「五點聲明」泥淖，讓因為不捨韓一路被抺黑打壓的支持者又再度凝聚團結，其結果就是六一凱道造勢爆場，也難怪吳子嘉遭諷難不成是最鐵「韓粉」？

郭台銘被指曾是美國人傳聞又何嘗不是？郭台銘不改霸氣立即「自揭底牌」聲明反擊，強調「不具備雙重國籍，也從未放棄中華民國國籍」；更直言「郭台銘只有一本中華民國護照」。至此情勢再明白不過，要嘛出示郭有另一本護照或他國國籍的相關文件讓郭一刀斃命，要嘛郭反而可能因此在國籍問題上「由黑反白」。