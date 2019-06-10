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馬英九批蔡英文能源政策 「謙卑再謙卑成經典笑話」

2019-06-10 11:23聯合報 記者徐偉真╱即時報導

前總統馬英九。記者徐偉真／攝影
前總統馬英九。記者徐偉真／攝影
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前總統馬英九今天談蔡政府能源政策時表示，蔡政府所提出的2025非核家園的計畫不切實際，政策一定要調整，多次民調顯示絕大多數民眾支持核電，但蔡政府對人民作主的公投結果毫不尊重，蔡英文總統甚至帶頭走上街參加廢核遊行，「這種國家領導人公然帶頭踐踏公投多數民意的蠻橫、傲慢、與囂張態度，在民主國家中極為罕見，蔡總統上任時自我要求的『謙卑、謙卑、再謙卑』，三年來已經成為台灣民間經典的笑話」。

馬英九今天出席2019第六屆兩岸經濟論壇，並以貴賓身分發表演講。

馬英九演講時一開始就表示，他過去兩年都受邀參加論壇並對兩岸經濟情勢提出建言，但很遺憾的是，蔡政府自我感覺良好，聽不進外界的聲音，也對險峻的情勢視而不見，馬英九先提到目前經濟狀況並不理想，不如他執政八年時的情況，當時經濟成長率高，也創下可觀的觀光外匯收入，他笑說最近流行的口號「貨出得去，人進得來，人民發大財」在他執政時就已經做到了。

馬英九談能源政策時說，蔡政府的能源政策一定要調整，能源配比一定要改變，他認為應該讓核一、核二、核三廠延役，核四廠重啟用，以保證基載電力充裕，同時持續發展綠能並減碳，這樣國家的產業發展才不會受到影響，否則核二、核三電廠除役後，備用及備轉容量均將大幅再減少，缺電幾乎已不可避免，對經濟發展極為不利。

馬英九說，蔡總統說「拚經濟方向要對」，但大家看到的是民進黨政府不斷以炒短線的方式哄抬「新南向」政策，對大陸市場潑冷水，結果三年來不但未能降低對大陸出口的依存度，反而比他執政時依存度40%增加1.2個百分點，達到41.2%，投入大量心力的新南向政策，成效不如預期，還增加不少來台賣春的東南亞婦女，「兩岸經貿關係是台灣在全球布局中不可或缺的一環，不可能將中國大陸排除在外，我們的經濟固然不應完全依賴大陸，但也不能因此忽視大陸市場的重要」。

馬英九說，台灣沒有鎖國的本錢，他呼籲政府儘速設立「自由貿易經濟特區」，積極與美國協商解決豬肉進口問題並恢復貿易與投資協商（TIFA）；與日本協商解決核食進口問題，積極排除參與跨太平洋全面進步夥伴協定（CPTPP）的障礙，再與協定成員協商加入該協定。

馬英九蔡英文非核家園
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