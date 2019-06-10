韓國瑜「不曉得」送中遊行？柯P酸：打開電視就看得到

2019-06-10 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影 分享 facebook

反對允許犯罪嫌疑人被遣送至中國等地受審的「逃犯條例」修訂案（「送中條例」）立法，香港民間人權陳昨發起的反修訂「逃犯條例」六九大遊行，上百萬港人上街響應，國內不少政治人物也紛紛發聲相挺，鴻海集團董事長郭台銘也說這是一國兩制的失敗，不過高雄市長韓國瑜卻稱「我不知道，我不曉得」，引發熱議。

對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，如同之前講，一國兩制如果是香港模式，你只要在台上講，台灣人就跑光光了，中國大陸在處理香港問題時，要自己想一下，台灣人都在看香港到底會怎麼樣。

至於是否也覺得一國兩制是失敗的？柯文哲表示，我們不要去講成功、失敗，看上街頭的人數就知道了，政策三原則，民意、專業、價值，不需要和民意對著幹。

對於韓國瑜稱「不曉得」，柯文哲則是酸「打開電視就看得到啊」，「怎麼會不曉得」。

柯文哲說，平常心就好了，自己現在已經想通了，美國、中國大陸出的考卷，只要是考題一樣的，就要寫一樣的答案，這樣子就好了，平常心就好了。

對於外界質疑似乎態度並不強硬？柯文哲說，有問題如果自己看不出來就沒有辦法了，雖然不用刻意惡言相向，但行不行還需要講嗎，大家都曉得。

至於副市長鄧家基今年是否還會率團參加中國大陸舉辦的海峽論壇？柯文哲說，好像陸委會一講話，大家就不敢去了，但自己的人生態度是不要去預設立場，覺得對方一定會做什麼壞事，自己覺得很奇怪，對方都還沒有動作，什麼都還沒有講，就一堆人不去了。

柯文哲說，我們內部也在討論這個問題，海峽論壇15日登場，那還早，還有好多天可以想。