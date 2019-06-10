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國民黨公布總統初選名單！5人確定參與 7月16日宣布民調

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聲援香港反送中 賴清德嗆韓國瑜：不敢譴責、違逆中國

2019-06-10 10:20聯合報 記者李京昇╱即時報導

參與民進黨總統初選的行政院前院長賴清德（右二）遊行車隊今天從雲林出發。記者李京昇...
參與民進黨總統初選的行政院前院長賴清德（右二）遊行車隊今天從雲林出發。記者李京昇／攝影
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參與民進黨總統初選的行政院前院長賴清德，昨天展開「壯大台灣車隊遊行」，車隊今天早上從雲林北港武德宮出發，他今天再談香港逃犯條例」，他認為，全台應該勇於支持香港，不能像高雄市長韓國瑜不敢譴責中國，唯有支持清流、才能戰勝韓流。

賴清德說，他在此要譴責中國，中國現在要箝制香港言論自由、也要剝奪香港集會遊行自由，中國想用逃犯條款控制香港，他要求中國停止此暴行，也希望台灣鄉親父老勇敢站出來聲援香港。

如果今天不聲援香港，讓香港獨自面對中國暴行，一旦香港進入共產統治，對台灣的民主、自由與人權也會連帶影響，這是台灣相較中國的一盞明燈，因此該支持香港爭取自由民主。

賴清德強調，若他當選總統第一要務就是守護台灣，他要團結台灣、投資台灣與創造台灣，同時他也堅決反對一個中國兩個政府、反對一國兩制，更反對和平協議，台灣不能成為第二個香港、西藏。

今天香港想一國兩制都有困難，怎麼可能讓台灣和平共處，大家應該認清中國併吞台灣的可能性，不能再一廂情願，這次這次總統選戰他想傳遞的重要意義，他希望全國民眾支持他，唯有賴清德才能守護台灣。

他表示，今天香港一百萬人上街遊行抗爭，但高雄市長韓國瑜卻稱不知情，他認為韓市長是因為不敢批評中國，也不敢違逆中國，在這樣的情況下大家怎能寄望韓國瑜來守護台灣，唯有「支持清流、戰勝韓流」，盼大家支持他來守護台灣。

香港韓國瑜賴清德逃犯條例
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