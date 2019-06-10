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是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀…

出席FBI校友研習營 蔡英文總統致詞

2019-06-10 10:18聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

蔡英文總統上午出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」開幕典禮，她在致詞時表示，台美關係友好密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主以及法治普世價值。並指過去數十年來，調查局與警政署均獲邀派員赴美國FBI國家學院受訓，與FBI關係相當緊密，說明台灣是國際執法社群不可或缺的一分子，台灣做為區域和平穩定的力量，未來將持續與全球執法機關攜手並肩共同打擊犯罪。

蔡英文總統上午出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」開幕典禮，她...
蔡英文總統上午出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」開幕典禮，她在致詞時表示，台美關係友好密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主以及法治普世價值，台灣做為區域和平穩定的力量，未來將持續與全球執法機關攜手並肩共同打擊犯罪。記者余承翰／攝影
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蔡英文總統上午出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」開幕典禮，她...
蔡英文總統上午出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」開幕典禮，她在致詞時表示，台美關係友好密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主以及法治普世價值，台灣做為區域和平穩定的力量，未來將持續與全球執法機關攜手並肩共同打擊犯罪。記者余承翰／攝影
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