蔡英文出席FBI校友營：台美友好密切 共享法治價值

2019-06-10 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



蔡英文總統出席「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」。記者張宏業／攝影 分享 facebook 調查局與美國聯邦調查局、美國聯邦調查局國家學院、美軍印太司令部，今天聯合舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」，邀請總統蔡英文出席致詞，共有亞太地區20餘國170多名高階執法官員參加。

蔡英文指出，長久以來，台美關係友好密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主以及法治普世價值。

蔡英文說，過去數十年來，調查局與警政署均獲邀派員赴美國FBI國家學院受訓，與FBI關係相當緊密，說明台灣是國際執法社群不可或缺的一分子。

台灣做為區域和平穩定的力量，未來將持續與全球執法機關攜手並肩共同打擊犯罪。

據了解，FBI此次來台最高層級是助理副局長保羅‧阿貝，相關人員將在台灣停留5天，且連續3天舉行閉門研討會，不開放媒體採訪，今天的討論議題是有4大項目，分別是「反情報威脅提升」、「國際貪腐」、「全球企業貪腐」、「基礎電信設施維安」。

美國FBI國家學院自1961年起，每年都會邀請調查局、警政署菁英前往受訓，調查局今年遴選國際事務處女調查官蔡佩汶赴美受訓，接受為期10周的訓練，受訓課程包括情資蒐報、網路犯罪，另外還有體能、重量訓練，結訓還得挑戰「黃磚道」10公里原始森林障礙賽。

蔡佩汶是調查班47期，台大政治系畢業，外語能力佳，曾前往荷蘭參與一銀盜領案破案經驗分享，她今天接受媒體採訪，分享在FBI的學習成果。

此外，調查局明天將安排FBI幹員到象山健走，另外，為仿效「黃磚道」障礙賽，後天還特別安排各國執法人員，前往新北市五股微風運河比賽划龍舟，60多名FBI幹員與台灣調查官都將出席。

美國聯邦調查局國家學院亞太區複訓研習營於君悅飯店舉辦，由於印太司令部以往支持美國對台軍售，此次還特別掛名主辦單位，蔡英文出席致詞，展示台、美友好的關係。