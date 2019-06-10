鄭麗君vs.盧秀燕！ 文資界為神岡林宅求救文化部

2019-06-10 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



90年歷史台中神岡林淑景宅是日據時期高級私宅，多項文史調查都建議列古蹟。該圖取自《台中縣建築發展民宅篇》。圖／取自凌宗魁臉書 分享 facebook

90年歷史台中神岡林淑景宅是日據時期高級私宅，多項文史調查都建議列古蹟，去年台中市府現勘也建議列暫定古蹟。但上月台中市府文資審議結果逆轉，指該處不具古蹟、歷史建築、紀念性建築等任何文資價值，引發文資界憤慨，發起「一人一信救林宅」，請文化部依文化基本法要求台中市府重啟文資審議。

文資團體「文化前進實驗室」表示，台中市府該文資審議未依「文化資產審議會組織及運作辦法」規定公開，已明顯違法。由於甫上路的文化基本法第9條明定「地方政府違反法律規定或怠於履行義務時，中央政府應依法律介入或代行之」，他們希望關心文資者都寫信給文化部長鄭麗君，呼籲文化部依中央法令介入地方。已有多人響應發信。

文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰說，文資審議依規至少要有一位以上現勘委員，台中市府審議時卻予排除，又未公布委員名單，且審議結果連理由都未敘明，三大違規事項明確，表示文化部不但應要求台中市府公開相關紀錄，且因該審議已違規，應該重啟。文資專家凌宗魁說，該宅在看似合法的行政程序下面臨拆除，盼中央積極介入。

神岡林淑景宅今又稱陳清松宅，建於1930年，建築式樣混合台、和、洋式，神岡鄉志、台中縣建築發展民宅篇、后里張天機宅調查研究及修復再利用計畫等書籍報告都做過調查，並指該宅精美具藝術價值，立面外觀、裝飾與1930年市定古蹟張天機宅極相似，可能是同批建築匠師手筆，建議列古蹟。

90年歷史台中神岡林淑景宅是日據時期高級私宅，上月台中市府文資審議結果卻逆轉，引發文資界憤慨。圖／取自文化實驗前進室臉書 分享 facebook

該宅經提報文資後，台中市政府去年5月4日由暫定古蹟處理小組現勘，當時現勘的文資委員指該宅「表現當時代之地域風貌及藝術，且做工精美」，具文資價值，逕列暫定古蹟。文化前進實驗室說，由於暫定古蹟身分最多只能列一年，台中市府搶在身分到期前的5月2日開文資審議會，結果該宅身分竟驟變三種文資價值都沒有的「三不具」。

「文資審議過程與決議黑幕重重！」文化前進實驗室說，文資審議會組織及運作辦法第4條和第6條，分別規定審議會委員名單及會議紀錄內容等應公布於主管機關網站，但台中市府卻至今不公布委員名單，會議紀錄也不詳，根本看不到個別委員審議意見、不指定登錄理由等。

文化前進實驗室說，所有政府執行與出版的文資調查報告都指出神岡林宅具文資價值，且該宅經歷1935年墩仔腳大地震及921大地震後都屹立不搖，在同時期建築中非常罕見，保存研究價值極高，台中市府文資審議會卻認定不具價值，不指定登錄，非常離譜。