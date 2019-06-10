親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
藍營初選白熱化
韓國瑜花蓮造勢
紙容器的不歸路
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

無關退黨？ 時力黃國昌擬組第3勢力

2019-06-10 00:28聯合報 記者陳熙文／台北報導

時代力量立委黃國昌。 圖／聯合報系資料照片
時代力量立委黃國昌。 圖／聯合報系資料照片
分享

網路紅人館長陳之漢日前於直播時透露，時代力量立委黃國昌有意考慮退黨，另外籌組第三勢力，黨名叫「白色聯盟」或「白色力量」。對此，時代力量立委徐永明解釋，黃國昌其實是害怕部分候選人認為時代力量政黨色彩過濃，於合作有礙，希望組織第三勢力大聯盟，今夏將以此為目標努力，並非真的退黨。

黃國昌日前直播曾提及，自己正思考二○二○年的台灣需要什麼樣的新政治，趁著立法院休會後，開始進行請益之旅，盼時力能成為制衡藍綠的力量。他也指出，若時代力量變成「小綠」、或決定走「小綠路線」，他會義無反顧的離開時代力量。

館長陳之漢八日再開直播透露，黃國昌有退黨考慮，理由是時代力量有些人偏民進黨，有違黃的理念，所以黃想創全新的黨，要館長幫他，黨名叫「白色聯盟」或「白色力量」，認為時代力量裡面已經開始走向腐敗道路。

對此，徐永明認為理解有誤。他指出，有鑒於部分受社會支持、有潛力的立委候選人，如館長，因時代力量政黨色彩，而不願共同合作，黃國昌有意組織第三勢力大聯盟，以此方式與這些可能的候選人結盟合作，這將成為黃國昌今夏的課題和任務，黃並非真的要退黨。

時代力量立委徐永明助理李承值在臉書表示，黃國昌已超越時代力量，他認為，時代力量唯有重新蛻變，才能在二○二○凝聚人民堅定的支持，將支持化為選票，而不是一堆人只想搭便車。

時代力量黃國昌館長徐永明
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

立院下周臨時會 藍綠再戰公投法？

2019-06-10 00:35

聯合國氣象大會遭取消資格 朱立倫：惋惜更憤怒

2019-06-09 22:42

賴清德聲援香港反送中 譴責中國戕害人權

2019-06-09 21:59

蔡英文聲援香港反送中遊行：堅持決定自己命運的權利

2019-06-09 21:50

台專家參加氣象大會遭取消 總統：傷害兩岸關係

2019-06-09 18:47

郭台銘批蔡英文 用黨軍之名侮蔑將士

2019-06-09 16:52

看韓花蓮造勢 柯文哲：不會如法炮製

2019-06-09 15:27

盧秀燕滿意度低 藍議員促覺醒

2019-06-09 15:21

影／兩岸論述挨批「無比窩囊」 柯回嗆：我是深入虎穴

2019-06-09 15:20

徐永明再嗆柯文哲：入虎穴沒有 話唬爛比較像

2019-06-09 14:53

影／韓國瑜說賴會被做掉 賴清德回應：我有把握打敗你

2019-06-09 14:38

時力分裂？ 館長爆黃國昌有退黨考慮 想另組新政黨

2019-06-09 14:19

立院擬6月中開臨時會 藍綠再戰公投法

2019-06-09 14:00

朱立倫：蔡執政方向絕對錯誤 賴院長要負最大責任

2019-06-09 12:27

局處活動「唱歌跳舞」得填檢核表 柯文哲：這就是SOP

2019-06-09 11:54

黃國昌想脫黨？ 柯文哲：難道他要叛逃嗎

2019-06-09 11:38

藍綠昨拚造勢、政見會 柯文哲：我其實不太關心

2019-06-09 11:37

徐永明批屈服中共無比窩囊 柯文哲：是勇往直言、深入虎穴

2019-06-09 11:34

游盈隆：新流寇運動崛起 蔡英文擋得住韓國瑜嗎？

2019-06-09 11:12

蔡英文指國軍過去與國民黨一起 府：指戒嚴體制

2019-06-09 11:06

北市一選區立委初選 汪志冰拚潘懷宗

2019-06-08 23:50

館長拒時力不分區立委 坦言有動心

2019-06-08 23:47

談太陽花 王金平：和我沒關係、但我拿樓梯讓大家下

2019-06-08 22:44

需有利明年大選 國民黨今起辦黨代表座談修黨章意見

2019-06-08 21:45

縣市長成當然中常委 韓國瑜盧秀燕沒意見、侯友宜婉拒

2019-06-08 21:39

時力邀選立委 館長拒絕：無法與貪腐同流合汙

2019-06-08 21:23

韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選

2019-06-06 12:56

李進勇自行註銷黨籍 掌中選會以行動證明外界多慮

2019-06-05 16:33

承諾參選總統護台灣？ 柯Ｐ：就算乞丐也要守護台灣

2019-06-04 13:54

王金平逛林百貨 民眾合影挺他

2019-06-02 14:37

凱道起手式 韓國瑜將表述選總統和遭黑的心路歷程

2019-06-01 13:04

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00

若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46

韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能

2019-05-29 12:59

總統大選非韓不能勝？吳敦義：每一位都是國民黨的寶

2019-05-29 12:03

專訪／王金平：國民黨要推出真正強者 非民調強就是強

2019-05-28 12:15

高高行院長楊惠欽獲提大法官 專精稅法無官架子

2019-05-27 11:40

藍綠白聲量「三腳督」 蔡續打總統任務

2019-05-26 12:00
看更多

熱門文章

兩場造勢聲量未創新高 韓國瑜最大危機在這裡

2019-06-09 11:15

蔡英文：軍隊過去和國民黨一起 她執政後終願保台灣

2019-06-09 10:05

黃國昌想脫黨？ 柯文哲：難道他要叛逃嗎

2019-06-09 11:38

國道六號不可行？ 韓國瑜：是花蓮人的迫切渴望

2019-06-09 20:05

韓國瑜氣勢旺…韓粉韓黑火力全開 執法者嘆：案子查不完

2019-06-09 08:00

王金平退出初選會與郭台銘合作？謝龍介：下策

2019-06-09 17:34

段宜康：民調結束誰再搞東搞西 大家陰曹地府見

2019-06-09 19:59

海軍性醜聞連環爆 紀德艦驚傳「四腳獸」性愛影片

2019-06-09 13:45

香港反送中遊行 郭台銘：一國兩制失敗

2019-06-09 22:20

時力分裂？ 館長爆黃國昌有退黨考慮 想另組新政黨

2019-06-09 14:19

盧秀燕滿意度低 藍議員促覺醒

2019-06-09 15:21

學者：韓國瑜大造勢拉抬聲量、衝擊藍綠、震攝柯文哲

2019-06-09 11:39

發香包人氣高 郭台銘：只有與韓國瑜合作才能贏

2019-06-09 19:06

「長男次男」凱道街訪遭控造假 短髮正妹回應了

2019-06-09 22:28

游盈隆：新流寇運動崛起 蔡英文擋得住韓國瑜嗎？

2019-06-09 11:12

九合一選後沒感謝？ 韓國瑜：可能覺得我謝的不夠

2019-06-09 20:06

影╱韓國瑜提國六由南投開到花蓮 蔡英文要韓別四處開支票

2019-06-09 11:38

「奇策盟」花蓮動員挺韓？ 柯家聲：奇策盟暫解散並未挺韓

2019-06-09 16:56

顏擇雅示範「唯一支持蔡英文」教戰守則 且為她不追劇

2019-06-09 17:30

韓國瑜創花蓮障礙別高興 介文汲：715前仍有對韓殲滅戰

2019-06-09 12:55

影／韓國瑜說賴會被做掉 賴清德回應：我有把握打敗你

2019-06-09 14:38

從凱道障礙到後山障礙 孫大千：不只熱情更是期待

2019-06-09 08:11

韓國瑜締造後山障礙 網路聲量卻繼續走低

2019-06-09 13:47

蔡英文倡她執政後軍隊才同心 退將：分化軍隊三信心

2019-06-09 10:04

軍艦流出男女不雅影片 海軍：撤職汰除以維軍紀

2019-06-09 13:46

郭台銘批蔡英文 用黨軍之名侮蔑將士

2019-06-09 16:52

與賴情同姊弟卻挺小英 張花冠：此時此刻對台灣最有利

2019-06-09 13:49

蔡英文指國軍過去與國民黨一起 府：指戒嚴體制

2019-06-09 11:06

影／韓粉造勢恐分化藍營？ 吳敦義：盼活動利於最後整合

2019-06-09 17:44

賴清德屏東出發 請支持者初選民調守住電話、守護台灣

2019-06-09 09:01

賴潘又相擁 潘孟安：政治很殘忍但要有溫度和感情

2019-06-09 11:23

林佳新叫陣賴清德：不還巴拉刈的候選人 農民明年拒投

2019-06-09 20:56

台灣黑熊保育登CNN頭條 民眾認比貓熊珍貴

2019-06-09 14:45

綠民調在即首長選邊站？看黃偉哲的兩包洋芋片哲學

2019-06-09 17:27

陳芳明：賴清德對權力的飢渴症 完全暴露了

2019-06-09 10:52

尋找道謝年輕人 蔡總統：讓大家幸福是總統責任

2019-06-09 14:46

朱立倫：黨內未獲提名絕不違紀 是基本要求

2019-06-09 16:22

影／晚到嘉義人更多 賴清德：得人心者才能得天下

2019-06-09 21:28

蔡用了不對的行政院長？ 賴清德駁：當時執政已現困難

2019-06-09 12:34

賴清德嗆「有把握打敗你」 韓國瑜笑：祝心想事成

2019-06-09 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top