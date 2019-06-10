無關退黨？ 時力黃國昌擬組第3勢力

2019-06-10 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



時代力量立委黃國昌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

網路紅人館長陳之漢日前於直播時透露，時代力量立委黃國昌有意考慮退黨，另外籌組第三勢力，黨名叫「白色聯盟」或「白色力量」。對此，時代力量立委徐永明解釋，黃國昌其實是害怕部分候選人認為時代力量政黨色彩過濃，於合作有礙，希望組織第三勢力大聯盟，今夏將以此為目標努力，並非真的退黨。

黃國昌日前直播曾提及，自己正思考二○二○年的台灣需要什麼樣的新政治，趁著立法院休會後，開始進行請益之旅，盼時力能成為制衡藍綠的力量。他也指出，若時代力量變成「小綠」、或決定走「小綠路線」，他會義無反顧的離開時代力量。

館長陳之漢八日再開直播透露，黃國昌有退黨考慮，理由是時代力量有些人偏民進黨，有違黃的理念，所以黃想創全新的黨，要館長幫他，黨名叫「白色聯盟」或「白色力量」，認為時代力量裡面已經開始走向腐敗道路。

對此，徐永明認為理解有誤。他指出，有鑒於部分受社會支持、有潛力的立委候選人，如館長，因時代力量政黨色彩，而不願共同合作，黃國昌有意組織第三勢力大聯盟，以此方式與這些可能的候選人結盟合作，這將成為黃國昌今夏的課題和任務，黃並非真的要退黨。

時代力量立委徐永明助理李承值在臉書表示，黃國昌已超越時代力量，他認為，時代力量唯有重新蛻變，才能在二○二○凝聚人民堅定的支持，將支持化為選票，而不是一堆人只想搭便車。