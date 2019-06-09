王金平退出初選會與郭台銘合作？謝龍介：下策

2019-06-09 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



王金平宣布不參加國民黨總統黨內初選，郭台銘表示「可以理解王的委曲」，未來兩人是否有合作的空間，國民黨台南市黨部主委謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」時表示，應該不可能，如果真的如此是屬下策。

節目主持人戴立綱表示，王金平宣布退出初選，郭台銘稱可以理解王的委曲，目前郭在「陸軍」方面比不上韓國瑜，未來可不可能郭與王金平結合，一方面可以幫王出口怨氣，另方面也可以彌補郭在陸軍上的不足。

謝龍介表示「不可能」，郭不可能這麼做，如果郭真的結合王來動員是下策，郭的軍師應該不會這麼建議，因為就算要結合王來動員，動員也沒辦法像韓流那麼漂亮，而且支持王的人，未來不一定能夠轉化到某一特定的人身上，而是平均分散在藍營的各參選人。

謝表示，有人認為站出來支持韓國瑜的人都是年紀比較大的，但事實上不一定，柯文哲也說過支持柯的人都不會出來參加活動，所以也是有年輕人支持韓國瑜的，只是年輕人不會出來參加活動。

戴立綱表示，但是國民黨的高層現在可能還是會擔心王金平的下一步，謝則表示如果真的有下一步「無奈還是要面對」