顏擇雅示範「唯一支持蔡英文」教戰守則 且為她不追劇

2019-06-09 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



作家、出版人顏擇雅。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 出版人、作家顏擇雅公開力挺蔡英文總統，今天在她的臉書上示範，如果明天開始接接到民進黨的初選民調電話，該如何回答才能助蔡英文勝出，她在這個像是「教戰守則」的貼文上說，明天(6/10) 開始的初選民調總共六題，順序不見得一樣，必須聽到 「訪問結束」 才能掛電話，不然就是廢票。還提醒，「手機要檢查沒關靜音喔」！

顏擇雅詳列了六題題目與作答方式：

1. 請問您年滿20歲了嗎 ? (年滿20 才是有效樣本)。 2. 戶籍在哪一縣市? (答縣市就好，不必講哪一區。) 3. 請問是住家電話還是公司電話 ? (住家電話才是有效樣本。) 4. 蔡英文，韓國瑜，柯文哲，請問您支持哪位 ? (唯一支持蔡英文。) 5. 賴清德，韓國瑜，柯文哲，請問您支持哪位? (唯一支持蔡英文。) 6. 請問您今年幾歲 ? (20 歲以上即票票等值。但年齡分佈會公布，將成為選情重要參考。) 訪問結束。 (可掛電話了。)

更勁爆的是，顏擇雅為避免錯過電話，決定這幾個晚上連劇都不追，專心等電話。她說，不知幾晚不能出門，她把零食與書都準備好了。晚餐她會在六點前準備好。擔心看劇會聽不到電話，所以連劇都不打算看，就是等電話。

上述作答方式中，第五題的組合沒有蔡英文，顏擇雅也請支持者仍然回答唯一支持蔡英文，並又在貼文中增添說明，解釋如此作答的原因。主要是因為選「柯」會讓柯決定參選，因此害了蔡英文。

她說，這麼說吧，如果第五題選柯，就會更鼓勵柯出來。對柯文哲來說，第四與第五題幫他區分了 「深柯」 與 「淺柯」。深柯是他基本盤，淺柯是他只要繼續攻擊蔡英文就有可能爭取到的票。如果「淺柯」 票數夠多，就算蔡出線，柯也會出來。這是為何他最近只打蔡，不打賴。

因此，她說，別以為第五題選柯，是在拉大蔡賴差距。選柯造成的心理效果，到頭來是會害到蔡英文的。