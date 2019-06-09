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顏擇雅示範「唯一支持蔡英文」教戰守則 且為她不追劇

2019-06-09 17:30聯合報 記者黃國樑╱即時報導

作家、出版人顏擇雅。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
作家、出版人顏擇雅。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
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出版人、作家顏擇雅公開力挺蔡英文總統，今天在她的臉書上示範，如果明天開始接接到民進黨的初選民調電話，該如何回答才能助蔡英文勝出，她在這個像是「教戰守則」的貼文上說，明天(6/10) 開始的初選民調總共六題，順序不見得一樣，必須聽到 「訪問結束」 才能掛電話，不然就是廢票。還提醒，「手機要檢查沒關靜音喔」！

顏擇雅詳列了六題題目與作答方式：

1. 請問您年滿20歲了嗎 ?

(年滿20 才是有效樣本)。

2. 戶籍在哪一縣市?

(答縣市就好，不必講哪一區。)

3. 請問是住家電話還是公司電話 ?

(住家電話才是有效樣本。)

4. 蔡英文，韓國瑜柯文哲，請問您支持哪位 ?

(唯一支持蔡英文。)

5. 賴清德，韓國瑜，柯文哲，請問您支持哪位?

(唯一支持蔡英文。)

6. 請問您今年幾歲 ?

(20 歲以上即票票等值。但年齡分佈會公布，將成為選情重要參考。)

訪問結束。

(可掛電話了。)

更勁爆的是，顏擇雅為避免錯過電話，決定這幾個晚上連劇都不追，專心等電話。她說，不知幾晚不能出門，她把零食與書都準備好了。晚餐她會在六點前準備好。擔心看劇會聽不到電話，所以連劇都不打算看，就是等電話。

上述作答方式中，第五題的組合沒有蔡英文，顏擇雅也請支持者仍然回答唯一支持蔡英文，並又在貼文中增添說明，解釋如此作答的原因。主要是因為選「柯」會讓柯決定參選，因此害了蔡英文。

她說，這麼說吧，如果第五題選柯，就會更鼓勵柯出來。對柯文哲來說，第四與第五題幫他區分了 「深柯」 與 「淺柯」。深柯是他基本盤，淺柯是他只要繼續攻擊蔡英文就有可能爭取到的票。如果「淺柯」 票數夠多，就算蔡出線，柯也會出來。這是為何他最近只打蔡，不打賴。

因此，她說，別以為第五題選柯，是在拉大蔡賴差距。選柯造成的心理效果，到頭來是會害到蔡英文的。

蔡英文韓國瑜柯文哲
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