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綠民調在即首長選邊站？看黃偉哲的兩包洋芋片哲學

2019-06-09 17:27聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

賴清德今天開始全台的掃街拜票行程，各地縣市首長是否出面相陪，被視為是「選邊站」的指標，台南市長黃偉哲上午特別到高雄為賴清德的車隊加油打氣，被解讀為「挺賴」，但黃表示，不論是蔡或是賴都是肯定，並沒有選邊站，至於其他的首長態度他則是尊重，希望有心人不要見縫插針。

賴清德車隊上午從屏東出發，一路行經高雄、台南、嘉義，上午在高雄鼓山區新厝博愛中油加油站時，黃偉哲與數十名年輕人現身，年輕人手持支持賴清德選2020總統標語，賴也下車與黃寒暄，並年輕人一一握手、擊掌。

黃偉哲下午表示，之前蔡英文南下時，他幾乎都有到場陪同， 像是去後壁還有去北區參香，但是賴到台南時他都剛好沒空，今天因為剛好在高雄有私人行程，中間有空檔，而下午賴到台南時他也沒空，所以就趕到現場幫賴加油打氣，所以他是兩邊都挺的，就像是昨天政見發表會，他也是給兩人都打90分，並沒有誰比較多，之前議會拿「成功洋芋片」要他表態挺誰，他也是蔡、賴各一包。

但有人認為黃今天參加的是賴的選舉行程，但之前卻只是盡地主之誼陪蔡總統，黃偉哲則要大家別想太多「我真的兩個都挺啦」，他表示14日有結果出來之前是兩個都挺，14日有人選後則是唯一支持，絕對沒有第二句話。

台南市長黃偉哲（左）上午在高雄為賴清德的掃街行程加油打氣。圖／賴團隊提供
台南市長黃偉哲（左）上午在高雄為賴清德的掃街行程加油打氣。圖／賴團隊提供
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總統蔡英文之前到台南拜廟時，市長黃偉哲全程陪同。本報資料照片
總統蔡英文之前到台南拜廟時，市長黃偉哲全程陪同。本報資料照片
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台南市長黃偉哲（左）上午在高雄為賴清德的掃街行程加油打氣。圖／賴團隊提供
台南市長黃偉哲（左）上午在高雄為賴清德的掃街行程加油打氣。圖／賴團隊提供
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黃偉哲賴清德
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