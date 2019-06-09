綠民調在即首長選邊站？看黃偉哲的兩包洋芋片哲學

2019-06-09 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



賴清德今天開始全台的掃街拜票行程，各地縣市首長是否出面相陪，被視為是「選邊站」的指標，台南市長黃偉哲上午特別到高雄為賴清德的車隊加油打氣，被解讀為「挺賴」，但黃表示，不論是蔡或是賴都是肯定，並沒有選邊站，至於其他的首長態度他則是尊重，希望有心人不要見縫插針。

賴清德車隊上午從屏東出發，一路行經高雄、台南、嘉義，上午在高雄鼓山區新厝博愛中油加油站時，黃偉哲與數十名年輕人現身，年輕人手持支持賴清德選2020總統標語，賴也下車與黃寒暄，並年輕人一一握手、擊掌。

黃偉哲下午表示，之前蔡英文南下時，他幾乎都有到場陪同， 像是去後壁還有去北區參香，但是賴到台南時他都剛好沒空，今天因為剛好在高雄有私人行程，中間有空檔，而下午賴到台南時他也沒空，所以就趕到現場幫賴加油打氣，所以他是兩邊都挺的，就像是昨天政見發表會，他也是給兩人都打90分，並沒有誰比較多，之前議會拿「成功洋芋片」要他表態挺誰，他也是蔡、賴各一包。