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郭台銘批蔡英文 用黨軍之名侮蔑將士

2019-06-09 16:52聯合報 記者鄭媁╱即時報導

蔡英文總統月前在嘉義大樹下開講國防施政時，被民眾錄下公開宣稱國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」等話語。對此，鴻海董事長郭台銘表示，對蔡總統這樣一竿子打翻一船人、直接「割稻仔尾」的說法，他非常不以為然。

郭台銘今在臉書指出，他要先跟曾經服役保衛中華民國的同袍們致意，謝謝大家一棒接著一棒守護國家，為這片土地的付出。並質疑蔡總統，「妳不但錯而且錯得離譜，」不論是國民黨執政還是民進黨執政，國軍多年來都是盡責的守護中華民國，從來沒有一絲動搖。

郭台銘說，郝柏村院長、鄭立軍將軍他們61年前奮勇捨生忘死帶領前線將士守護金門，他們已高齡百歲，他還是會去探望請益，因為他們及當年的將士們是他心中的真英雄。

郭台銘說，辛勞的官兵24小時戍守前線外島、高山據點，他敢說沒有軍人的付出，就不會有台灣安和樂利的經濟發展。而且每個守護過國家的軍人都生於斯、長於斯，對國家充滿感情與熱忱。蔡總統卻說現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」，這讓過去服役的弟兄情何以堪？

他也質疑，蔡政府任內用年金改革汙名化軍公教，讓政府違反信賴保護原則，一手用破產及用下一代的錢等理由去剝奪軍公教的尊嚴，另一手卻大撒錢搞出八千多億的前瞻計畫。從蔡總統的發言，他終於明白她為什麼要這樣做，因為蔡總統要「過河拆橋」，把曾經為國付出血汗的人跟國民黨畫上等號，「妳是用消滅政敵的方式在對待他們，其心可誅！」

郭台銘表示，中華民國軍隊早已國家化，早已不是任何政黨的附庸，他當總統一定還軍公教尊嚴，不容抹黑只有敬重。退休俸問題，他會把餅做大，把經濟做好重新分配，不論現役還是退役，「我才是大家最強而有力的靠山！」

鴻海董事長郭台銘說，他以曾在金門服役為榮，更以能為保衛國家為榮，在此向曾經保家衛...
鴻海董事長郭台銘說，他以曾在金門服役為榮，更以能為保衛國家為榮，在此向曾經保家衛國的每一位袍澤致敬——敬禮。圖取自郭台銘臉書
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郭台銘軍公教國軍
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