看韓花蓮造勢 柯：不會如法炮製

2019-06-09 15:27 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



柯文哲9出席印尼武術台灣區大賽，受訪時談到韓國瑜造勢與民進黨初選政見會。(photo by吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 首屆印尼武術台灣區大賽9日於台北體育館登場，台北市長柯文哲出席活動受訪時，被問到對民進黨初選辯論會的意見，他笑說：我沒看！至於韓國瑜在花蓮造勢大會，柯文哲說，若他參選，不會採用大造勢的模式，他表示，這不是民主成熟國家該有的現象。

「我個人選舉不會採用這種模式」柯文哲9日談到韓國瑜花蓮造勢時表示，動員數萬人的大型造勢屬於民主初級階段的現象，不是民主成熟的國家該有的情況。他認為，台灣應朝文明國家的選舉方式，「像歐美國家時間到了老百姓就去投票」。而被問到蔡賴初選政見會，柯文哲笑說：「坦白說，我沒有看！」

談到日前台北市議會國民黨團提案，要求恢復敬老金，柯文哲認為，國民黨把敬老年金議題當作總統大選打擊主力，更嗆「要辯來辯！」他說，經費有限的情況下，選擇一次性發放或是做其他更有意義的事，每個人作法都不同。他強調，若真的有錢會先補助老人健保。

被問到黃國昌表態，時代力量若走上「小綠」路線，將義無反顧離開，兩人是否合作？柯文哲表示，人活在世界上有各種合作，他強調，多一個朋友就少一個敵人，不要把每個人當成敵人看待。

首屆印尼武術台灣區大賽9日於台北體育館登場，推廣在移工社群相當流行的印尼武術「班卡西拉」，並將活動盈餘所得捐助印尼災區兒童教育。柯文哲致詞時表示，印尼是東協第一大國，台北市有3萬多名長者受印尼移工照顧，希望透過文化、體育、觀光等與印尼交流，豐富台北市的多元文化。

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