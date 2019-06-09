盧秀燕滿意度低 藍議員促覺醒

2019-06-09 15:21 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市議員質詢市府團隊時，對於盧秀燕民調偏低，要局處首長趕快醒過來，也應向盧道歉。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 台中市長盧秀燕施政成績民調在六都中倒數第一，國民黨市議員楊正中、朱暖英在議會聯合總質詢時，要求在座的局處首長：「你們應該向市長道歉！」但盧秀燕回答表示，近半年來，她對自己的團隊都很滿意，民調顯示不佳，主要是她自己的責任。楊正中則要求在座的市府局處首長「趕快醒過來，不要再睡覺了」。

台中市議會6日進入市議會大會首日總質詢。針對盧秀燕在遠見民調一直不見起色，國民黨市議員雖不假辭色，但仍有意留一點面子給盧秀燕。楊正中一開始直接詢問建設局、都發局、觀光旅遊局、及財政局長等人，自己到底是聰明又勤快、聰明不勤快、不聰明但勤快的主管？

多數局長回答說，希望朝聰明又勤快努力，只有觀旅局長林筱淇回答，自己是不是聰明不敢說，但很勤快。楊正中話鋒一轉，如果大家都聰明又勤快，為何盧秀燕的施政民意調查老是吊車尾？施政是看團隊，民意滿意度不佳，局處首長應該向市長道歉。

他並詢問盧秀燕，上台已經半年了，對於表現不好的局處長，是否要加以調整？但盧秀燕答覆說，至目前為止，每個局處長她都很滿意，也許有做得不夠的地方還要努力，但民調不佳，應該是她自己要負最大責任。

市議員朱暖英提出往年的預算說，台中市過去資本支出還占總預算二成以上，但每下愈況，今年只剩200億餘元、16%左右。這些都是在林佳龍時代所編列的，如今沒錢如何能再增加台中市建設？

楊正中隨後詢問財政局長羅仙法，台中市到底長短期負債多少？還剩多少舉債空間？但羅仙法一時答不清楚，楊正中要羅不要太樂觀，還要考慮中程資本支出。羅仙法一時不能意會中程資本支出的涵意，待楊正中提醒，他即時謝謝楊正中的指點。

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