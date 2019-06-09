徐永明再嗆柯文哲：入虎穴沒有 話唬爛比較像

2019-06-09 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委徐永明日前炮轟柯文哲為「雙城論壇」規格低聲下氣，「一國兩制」什麼話都不要講，無比窩囊。柯回嗆自己是「勇往直前」、「深入虎穴」。徐永明今天在臉書再度批評，柯文哲別當習大大的小跟班，等著瞧是「入虎穴」、還是「跪地求饒」。柯文哲入虎穴沒有，台灣人面前「話唬爛」比較像。

徐表示，柯文哲真的是笑話一場！作為一個國家的首都市長，竟表態台灣跟中國「不是國際關係」、自損對等主權地位，遇到「一國兩制」就噤聲不語，這是哪門子「勇往直言」？「跪地求饒」還差不多！

徐提到，還是柯文哲的意思是，警告台灣面對中國要閉嘴、默默接受「一國兩制」的「務實」態度值得稱許，所以可稱直言不諱？對中立場不一致就不要自吹自擂，那個嗆「九二共識」就是下跪投降的柯文哲還比較像「勇往直言」。

徐表示，柯文哲哪有資格講什麼「深入虎穴」，捧著「兩岸一家親」不放，現在又說習近平講話是有諒解之心，一副習大大旁的小跟班模樣，柯文哲入虎穴沒有，台灣人面前「話唬爛」比較像。