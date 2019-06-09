影/ 韓國瑜說賴會被做掉 賴清德回應：我有把握打敗你

2019-06-09 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



參加民進黨總統初選的行政院前院長賴清德下午掃街回到他的大本營台南，受到群眾熱烈的歡迎，針對賴清德多次表示，蔡英文總統從來沒有說過民調如果輸了的話會不會支持他，但今天鬆口，賴清德回應，這本來就是不變的法則，很訝異對蔡英文來說好像特別的不容易，但對蔡英文的說法表示歡迎。

而對於韓國瑜昨天在花蓮造勢時表示，賴清德在初選民調當中應該會被蔡英文做掉，賴清德則要韓國瑜放心，表示一定會突破困難、贏得勝利，倒是他要提醒「韓市長、你要準備好了，我們年底會來一場君子之爭，我有把握一定能夠打敗你」。

蔡英文今天面對媒體詢問，如果行政院前院長賴清德初選勝出的話，會不會支持？蔡表示，民進黨是一個民主的政黨，她一定會遵從黨的決定，無論誰勝出都會團結的來打2020這場選戰，沒有所謂要不要支持的問題，「這本來就是理所當然的事情」。蔡英文的說法被解讀為首次回應民調如果輸的話會不會支持賴清德。

賴清德下午從高雄車隊遊行到台南，在南區灣裡萬年殿前受到民眾歡迎，現場他的子弟兵多位議員都到場，還有立委林俊憲，數百名眾高喊「總統好」， 賴清德雖然曬得臉紅紅的，但是神情顯得相當高興。