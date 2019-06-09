學者：韓國瑜大造勢拉抬聲量、衝擊藍綠、震攝柯Ｐ

2019-06-09 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



藍綠總統初選，民進黨蔡賴對決，民調最後倒數24小時衝刺關鍵，蔡在桃竹搶票打政績牌；賴壯大台灣車隊則持續在高屏、台南、嘉義跑透透。學者表示，政見會後，蔡賴勝負最後誰勝出？仍持保留態度，儘管蔡有執政優勢，但初選過程也讓賴拿不少同情票，兩人支持度在綠營應是一半一半，關鍵還是在中間。

至於國民黨總統初選，韓國瑜繼61凱道後，又在花蓮後山造勢再現超高人氣，學者認為，韓周周造勢，目的是要「拉抬自己聲量、衝擊藍綠、震攝柯Ｐ」，也讓對手不敢辦造勢，議題設定只能繞著韓跑。

文化大學廣告學系系主任鈕則勳認為，韓國瑜主打庶民經濟，這兩場凱道、花蓮造勢，支持者仍多為藍營、軍公教，選民結構有相當局限性，但中間泛綠基層是否會支持韓？還有待觀察。不過這兩場造勢，的確讓韓聲量止跌，但有無回升還很難說，另外韓幾乎每週辦造勢，是要主導議題設定，也可以讓對手產生被嚇到的感覺，不管藍綠白都產生懼怕感，目標就是「拉抬自己聲量，衝擊藍綠，震攝柯Ｐ」。

鈕表示，目前黨內民調第二的郭台銘，會因怕被比下去不敢辦造勢，郭動員能量就難發揮，至於王金平不參加初選卻持續跑基層，是想扮演關鍵角色。鈕認為，現階段郭戰術應有所改變，應將戰略拉至經濟面，並將經濟政策化為簡單口號，不應順著韓國瑜的路徑走。

至於民進黨蔡賴民調最後關鍵，中山大學政治研究所教授廖達琪表示，蔡賴目前還看不出勝負，儘管蔡有執政優勢，加上民調手機市話各半，各界認為對蔡有利，但中執會作法引發民間反彈，讓賴得到許多同情票。另外賴在這場初選比較接地氣，最後倒數24小時，廖認為，目前決勝仍有拉鋸空間。