游盈隆：新流寇運動崛起 蔡英文擋得住韓國瑜嗎？

2019-06-09 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜繼61凱道後，花蓮大造勢再現超強人氣。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書貼文提到，韓國瑜從去年選戰，橫掃高雄、肆虐民進黨大本營，半年間，北伐、東征、西討，所到之處萬頭鑽動，他給予「新流寇運動」之名。至於為什麼是「新流寇」？游說，因韓國瑜現象發生在民主時代，發生在蔡英文領導的民進黨主政時期，韓的精神號召很簡單，「發大財」三個字，所向披靡。

游表示，「英王朝沒落、新流寇崛起，蔡英文擋得住韓國瑜嗎？」他提到，新流寇運動出現在民主社會，它將「以其人之道，還制其人」，試圖用民主的遊戲規則贏得選舉的勝利。至於韓國瑜率領的「新流寇運動」會不會勇奪2020大位？民進黨完全束手無策？蔡英文的終結者是韓國瑜？還是，韓國瑜的終結者竟是賴清德？

游也提到，韓國瑜的北伐、東征，轟動國內外。北伐號稱四十萬人、東征號稱15萬人，人數打個對折較接近真實，但也足以造成「威懾」效果。郭、王、朱三位同黨候選人絕對不會說自己已經被嚇破膽，但如何面對，恐怕難免心驚膽跳。