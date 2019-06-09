蔡英文：軍隊過去和國民黨一起 她執政後終願保台灣

2019-06-09 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統為連任拼黨內初選，月前在基層走透透，她月前嘉義一處大樹下開講國防施政，被民眾錄下，她公開宣稱國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，她執政後用二、三年和軍方溝通、合作，現在他們（軍隊）已經和我們（民進黨）一樣同心，一定要守衛台灣；現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」。

對此，國防部沒有評論。

前總統李登輝從民國83年推動軍隊國家化，其間歷經民進黨陳水扁8年執政，至今廿餘年。但在蔡英文眼中，過去國軍是國民黨軍，她執政後軍隊才終與民進黨「同心」，願保衛台灣。

臉書「空軍士官蔡學良死亡真相直播影片」（https://www.facebook.com/liang760513/videos/1555076771303906/）披露，蔡英文4月間與鄉親說明政績。她以台語表示：當總統二、三年來，用最多時間、最用力的事，除了外交，就是國防要作好，軍隊要保護台灣。

蔡英文進一步在場群眾表示：以前的軍隊和民進黨比較不親，因為國民黨執政這麼久，他們都和國民黨在一起。現在民進黨又回來執政，她用了二、三年和軍方溝通、合作，現在他們已經和我們一樣同心，一定要守衛台灣。

蔡英文指出：現在當兵的，很多都是我們的孩子，很多都是雲林、嘉義、台南、高雄、屏東人的孩子，是自己的孩子在保護自己的國家，這樣有沒有感動？所以自己的孩子當兵，我都很感動，都會好好照顧。