蔡英文倡她執政後軍隊才同心 退將：分化軍隊三信心

2019-06-09 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統一席軍隊「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，她執政後用二、三年和軍方溝通、合作，現在他們已經和我們一樣同心，一定要守衛台灣。退將批評，國軍是尊敬、服從「總統、也就是三軍統帥」，絕非是效忠蔡英文，等蔡英文不做總統時，國軍一樣效忠下一任「總統」。蔡總統相關說法簡直在分化軍隊的「三信心」，他呼籲蔡總統不要為了連任，失了「三軍統帥」的身份。

蔡英文總統為連任拼黨內初選，月前在基層走透透，她月前嘉義一處大樹下開講國防施政，被民眾錄下，公開宣稱國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，她執政後用二、三年和軍方溝通、合作，現在他們（軍隊）已經和我們（民進黨）一樣同心，一定要守衛台灣；現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」。（https://www.facebook.com/liang760513/videos/1555076771303906/）

對蔡英文的說法，備役少將、前陸軍542旅長于北辰說，國軍從來就不屬於任何政黨或個人，效忠國家、捍衛憲法是國軍的天職，這是沒有討論空間的，蔡英文身為國家元首，公然將國軍視為黨派政績，更可笑的是蔡英文認為國軍是為了區區三萬八千元的「薪餉」才從軍的嗎？這就是在「污衊」軍人。

于北辰稱，國軍是尊敬、服從「總統-也就是三軍統帥」，絕非是效忠蔡英文，否則等蔡英文不做總統時，國軍一樣效忠下一任「總統」，捍衛自己的國家安全是軍人的天職，這跟年輕人或年長者有何不同？現在軍中的成員從68歲的國防部長68歲到19歲的二等兵都有，蔡總統此言這簡直就是在分化軍隊的「三信心」。他呼籲蔡總統不要為了連任，失了「三軍統帥」的身份。